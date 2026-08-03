Meteorología emite aviso para dos regiones del país por "probables tormentas eléctricas"

03 ag. 2026 - 08:47 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas" para zonas de dos regiones del país, debido a la condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica".

La medida estará vigente desde este lunes hasta la mañana del martes 4 de agosto.

¿En qué sectores podría haber tormentas eléctricas?

Según informó el organismo, el aviso es para las regiones de Los Lagos y Aysén. El detalle de los días en que podría presentarse el fenómeno es el siguiente:

Región de Los Lagos

Litoral: martes

Cordillera Costa: martes

Chiloé: martes

Región de Aysén

Insular Norte: lunes

¿Qué significa que la DMC emita un aviso?

La DMC emite un aviso cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

A raíz de lo anterior, el organismo recomienda a los ciudadanos mantenerse informados de las condiciones climáticas y evitar realizar actividades que involucren un riesgo meteorológico.

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