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Meteorología emite aviso para dos regiones del país por "probables tormentas eléctricas"

¿Qué pasó? 

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas" para zonas de dos regiones del país, debido a la condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica".

La medida estará vigente desde este lunes hasta la mañana del martes 4 de agosto

¿En qué sectores podría haber tormentas eléctricas? 

Según informó el organismo, el aviso es para las regiones de Los Lagos y Aysén. El detalle de los días en que podría presentarse el fenómeno es el siguiente: 

Región de Los Lagos 

  • Litoral: martes
  • Cordillera Costa: martes
  • Chiloé: martes

Región de Aysén

  • Insular Norte: lunes 
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¿Qué significa que la DMC emita un aviso? 

La DMC emite un aviso cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos". 

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A raíz de lo anterior, el organismo recomienda a los ciudadanos mantenerse informados de las condiciones climáticas y evitar realizar actividades que involucren un riesgo meteorológico. 

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