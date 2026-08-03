Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: Revisa los requisitos y los montos que se pagan este 2026

03 ag. 2026 - 10:00 hrs.

A pocas semanas del 18 de septiembre, miles de personas ya piensan en los beneficios que entrega el Estado durante las Fiestas Patrias. Uno de los aportes más esperados es el aguinaldo para pensionados, un dinero que se deposita automáticamente a quienes cumplan los requisitos.

¿Quiénes tienen derecho a recibir el Aguinaldo de Fiestas Patrias?

El pago le corresponde a las y los pensionados que al 31 de agosto de 2026 pertenezcan a alguno de los siguientes grupos:

Instituto de Previsión Social (IPS): Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) o Subsidio de Discapacidad.

Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) o Subsidio de Discapacidad. Ex cajas de previsión o ex Servicio de Seguro Social.

o ex Servicio de Seguro Social. Instituto de Seguridad Laboral (ISL) y Mutualidades de Empleadores (Ley Nº 16.744).

(ISL) y Mutualidades de Empleadores (Ley Nº 16.744). Leyes de reparación: Ley Valech, Ley Rettig y exonerados políticos (Ley Nº 19.234).

Ley Valech, Ley Rettig y exonerados políticos (Ley Nº 19.234). Dipreca y Capredena .

y . AFP o compañías de seguro: Siempre y cuando reciban la PGU, el Aporte Previsional Solidario (de vejez o invalidez) o pensiones mínimas con garantía estatal.

Cabe aclarar que cada persona tiene derecho a un solo aguinaldo, aun cuando reciba más de una pensión, subsidio o indemnización.

¿Cuáles son los montos del aguinaldo 2026?

El beneficio contempla un monto base de $25.280, el cual se incrementa en $12.969 por cada carga familiar que el pensionado tenga acreditada al 31 de agosto de 2026.

Un dato clave es que este monto no tiene ningún tipo de descuento, ya que no es imponible ni tributable, y se paga automáticamente junto a la pensión de septiembre.

La dura sanción por cobro indebido

Desde las autoridades advierten que si una persona recibe el aguinaldo sin que le corresponda, deberá devolver 5 veces el monto cobrado.

Además de la restitución del dinero, el cobro indebido puede derivar en sanciones administrativas, multas e incluso acciones penales.

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