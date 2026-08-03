Macarena Tondreau celebra con emoción el nacimiento de su segundo nieto: "Te amamos desde el primer latido"

03 ag. 2026 - 10:23 hrs.

La reconocida comunicadora chilena, Macarena Tondreau, anunció el esperado nacimiento de Luciano, su segundo nieto. La llegada del pequeño trajo una inmensa alegría a todo el entorno familiar, el que no dudó en expresar su felicidad a través de emotivas publicaciones en las plataformas digitales.

El acontecimiento fue compartido a través de la cuenta de Instagram de Tondreau, donde publicó una bella galería de fotos capturando los primeros momentos del recién nacido, rodeado del cariño de sus padres y seres queridos.

Un nuevo integrante de la familia

Luciano es hijo de Gianpiero Sampieri —hijo mayor de la comunicadora— y de su pareja, Valentina. Con el nacimiento del bebé, el pequeño Clemente, primogénito de la pareja, se convierte oficialmente en hermano mayor, un hito que sin duda llenará de dinamismo y nuevos aprendizajes la rutina del hogar.

Junto a las conmovedoras fotografías del bebé y la familia, la comunicadora dedicó un emotivo mensaje lleno de amor para darle la bienvenida al nuevo integrante:

"¡Bienvenido, Luciano! Te amamos desde el primer latido. Al fin podemos tenerte en nuestros brazos. Tu hermanito Clemente, tus papás, Gianpiero y Valentina, tus abuelos, bisabuelos, tíos, primos... todos estaremos aquí para hacerte intensamente feliz y acompañarte en tu camino. Eres un rayito de sol hermoso", manifestó, etiquetando a su pareja, Alfredo Alonso.

Muestras de cariño en redes sociales

La publicación no tardó en viralizarse entre sus seguidores, acumulando rápidamente miles de "me gusta" y cientos de comentarios cargados de afecto.

Figuras del espectáculo, amigos cercanos y fanáticos del trabajo de Tondreau se sumaron a las felicitaciones, enviando los mejores deseos y bendiciones para la madre, el recién nacido y toda la familia en este hito tan especial.

Con este acontecimiento, Macarena Tondreau reafirma su plenitud como abuela, disfrutando al máximo del crecimiento de su familia y compartiendo con orgullo los momentos más significativos de su vida personal.

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