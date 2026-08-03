Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: Señal en vivo: Mucho Gusto

Macarena Tondreau celebra con emoción el nacimiento de su segundo nieto: "Te amamos desde el primer latido"

La reconocida comunicadora chilena, Macarena Tondreau, anunció el esperado nacimiento de Luciano, su segundo nieto. La llegada del pequeño trajo una inmensa alegría a todo el entorno familiar, el que no dudó en expresar su felicidad a través de emotivas publicaciones en las plataformas digitales.

El acontecimiento fue compartido a través de la cuenta de Instagram de Tondreau, donde publicó una bella galería de fotos capturando los primeros momentos del recién nacido, rodeado del cariño de sus padres y seres queridos.

Un nuevo integrante de la familia

Luciano es hijo de Gianpiero Sampieri —hijo mayor de la comunicadora— y de su pareja, Valentina. Con el nacimiento del bebé, el pequeño Clemente, primogénito de la pareja, se convierte oficialmente en hermano mayor, un hito que sin duda llenará de dinamismo y nuevos aprendizajes la rutina del hogar.

Ir a la siguiente nota

Junto a las conmovedoras fotografías del bebé y la familia, la comunicadora dedicó un emotivo mensaje lleno de amor para darle la bienvenida al nuevo integrante:

"¡Bienvenido, Luciano! Te amamos desde el primer latido. Al fin podemos tenerte en nuestros brazos. Tu hermanito Clemente, tus papás, Gianpiero y Valentina, tus abuelos, bisabuelos, tíos, primos... todos estaremos aquí para hacerte intensamente feliz y acompañarte en tu camino. Eres un rayito de sol hermoso", manifestó, etiquetando a su pareja, Alfredo Alonso.

Muestras de cariño en redes sociales

La publicación no tardó en viralizarse entre sus seguidores, acumulando rápidamente miles de "me gusta" y cientos de comentarios cargados de afecto.

Figuras del espectáculo, amigos cercanos y fanáticos del trabajo de Tondreau se sumaron a las felicitaciones, enviando los mejores deseos y bendiciones para la madre, el recién nacido y toda la familia en este hito tan especial.

Lo más visto de Tendencias

Con este acontecimiento, Macarena Tondreau reafirma su plenitud como abuela, disfrutando al máximo del crecimiento de su familia y compartiendo con orgullo los momentos más significativos de su vida personal.

Todo sobre Famosos chilenos

Leer más de

Notas relacionadas