Tras una breve tregua, vuelven las lluvias a Santiago: También alertan por heladas

03 ag. 2026 - 07:51 hrs.

¿Qué pasó?

Santiago vive una tregua en las lluvias, pero esta será breve. El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, adelantó que las precipitaciones volverán a la capital, luego de un par de jornadas con nubosidad parcial y temperaturas en ascenso.

¿Cuándo volverá a llover en Santiago?

Según el pronóstico, hoy Santiago amaneció con cielo cubierto y algunas gotas durante la madrugada, sin mayor incidencia, mientras la tarde se mantendrá con nubosidad parcial y una máxima entre 18 y 19 grados.

El panorama cambiará hacia el jueves, cuando se espera el regreso de las lluvias a la Región Metropolitana. "Es el jueves en la madrugada y parte de la mañana (...) tipo 2 de la madrugada y hasta las 9 de la mañana, esa es como la ventana en donde llovería", precisó Sepúlveda, quien agregó que "podríamos salir de casa el jueves con lluvia y volver con el paraguas cerrado", ya que en la tarde el sol volvería a asomar.

Antes de eso, el miércoles también traerá lluvias, aunque en el sur del país, con precipitaciones "importantes" que podrían superar los 30 a 40 milímetros y llegar hasta 50 milímetros en algunos sectores, aumentando el caudal de los ríos.

Alerta de heladas para la próxima semana

Aunque esta semana no habrá heladas en la capital, el comunicador anticipó que la próxima semana el panorama podría cambiar. "La próxima semana podríamos tener heladas acá en la capital y rondar los 0 grados, incluso bajar de los 0 grados", advirtió Sepúlveda, quien situó el fenómeno entre el domingo y el lunes.

El periodista especializado en meteorología también hizo un llamado a seguir de cerca la evolución del clima en las próximas semanas, mencionando que podrían volver las precipitaciones a sectores del centro-norte del país después del 10 o 12 de agosto. "El Niño se activó, el tiempo está activo, hay que monitorearlo todos los días", cerró Sepúlveda.

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