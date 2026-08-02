DMC actualiza aviso de "nubes convectivas con características tornádicas"

02 ag. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso por "probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas" emitido para zonas de una región del país.

"Nubes convectivas con características tornádicas"

La DMC explicó que el aviso se origina en una "inestabilidad atmosférica" y estará vigente entre la noche de este domingo 2 de agosto hasta la madrugada del lunes 3.

Zona afectada:

Región de Los Lagos: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Chiloé y Litoral Interior

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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