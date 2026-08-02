Nueva autopista de 66 kilómetros conectará el poniente de Santiago: Estaría operativa en 2035

02 ag. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Obras Públicas impulsa la Concesión Orbital Norponiente Santiago, un proyecto vial que busca construir un nuevo anillo exterior a Américo Vespucio en la Región Metropolitana y mejorar la conectividad entre comunas ubicadas en la periferia de la capital.

La iniciativa contempla una nueva autopista de aproximadamente 66 kilómetros de extensión, que permitirá conectar distintos sectores del norte y poniente de Santiago, reduciendo los tiempos de traslado y mejorando las condiciones de seguridad vial para conductores, peatones y ciclistas.

Ministerio de Obras Públicas

El trazado considera un eje principal de 46 kilómetros y una Nueva Conexión Norte de 20 kilómetros, integrando comunas como Colina, Lampa, Pudahuel, Maipú, Talagante, Padre Hurtado y Peñaflor, entre otras zonas de la Región Metropolitana.

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¿Qué obras contempla la nueva autopista?

El proyecto considera una carretera de doble calzada con dos pistas por sentido, con posibilidad de ampliarse a tres pistas, además de una velocidad máxima proyectada de 120 km/h en algunos sectores.

Entre las principales obras se incluyen:

58 kilómetros de calles de servicio en sectores requeridos.

33,5 kilómetros de ciclovías, según estudios territoriales.

13 puentes con una extensión total aproximada de 1,2 kilómetros.

15 enlaces desnivelados y 65 atraviesos.

Tres túneles, con una longitud total de 2,3 kilómetros.

Dos trincheras cubiertas, que suman 2,7 kilómetros.

Viaductos con una extensión aproximada de 1,4 kilómetros.

Además, la iniciativa contempla sistemas de seguridad vial, obras de drenaje y saneamiento, iluminación, paisajismo, riego, áreas de servicios generales y un sistema de cobro electrónico "free flow".

¿Qué beneficios busca entregar?

De acuerdo con el proyecto, la nueva infraestructura permitirá:

Integrar comunas ubicadas en la periferia de Santiago.

Mejorar la vialidad en los sectores donde pasará el trazado.

Disminuir los tiempos de desplazamiento.

Aumentar la seguridad y calidad de vida de los usuarios.

Generar nuevos empleos durante las etapas de construcción y operación.

¿Cuándo estará lista?

La puesta en servicio de las obras está proyectada para el segundo semestre de 2035.

El financiamiento del proyecto provendrá principalmente del cobro de peajes a los usuarios, además de un eventual aporte estatal mediante cuotas de subsidio a la construcción, según las condiciones de la oferta adjudicada a la sociedad concesionaria.

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