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Temblor se registra en la zona norte: conoce la magnitud y epicentro del sismo

¿Qué pasó?

La noche de este domingo 2 de agosto, se registró un sismo de magnitud 3.2 a las 19:53 en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

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¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 49 km al suroeste de San Pedro de Atacama en la región de Antofagasta, con una profundidad de 101 km.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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