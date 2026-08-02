Sismo se percibió en la zona norte del país: Revisa la magnitud y epicentro del temblor
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este domingo 2 de agosto se registró un sismo de magnitud 4,6 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 04:49 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 68 kilómetros al sureste de Socaire, a 211 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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