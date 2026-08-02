"Nunca había visto tanta lluvia tan fuerte": Periodista de Meganoticias vivió el intenso sistema frontal en Constitución

02 ag. 2026 - 02:24 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista de Meganoticias David Aguayo protagonizó un dramático despacho en vivo desde la comuna de Constitución, región del Maule, donde reportó una intensa lluvia acompañada de fuertes ráfagas de viento que afectaron gravemente el suministro eléctrico del sector.

"Es una situación impactante, increíble", relató el comunicador, describiendo además un viento que calificó como "huracanado".

Sector de Constitución sin luz

Aguayo contó que, mientras esperaba su turno para salir al aire, el sector quedó completamente a oscuras. "De un momento a otro nos fuimos a negro, literalmente", señaló y precisó que la única luz disponible era la del generador de un supermercado ubicado junto al equipo periodístico.

El periodista también relató que, minutos antes de salir en vivo, un fuerte chaparrón los sorprendió cuando iban a mostrar el estado de una calle ya colapsada por el agua. "Nos agarró completamente mojados y fue en cuestión de segundos", afirmó y agregó que la intensidad de la lluvia le impidió incluso usar sus lentes.

Desde el estudio, el meteorólogo Jaime Leyton, consultado en el despacho, explicó que Constitución se encontraba en ese momento en la zona de mayor intensidad de precipitaciones proyectada hasta las 23:00 horas. El fenómeno luego se desplazaría hacia otras localidades de la región del Maule, como Linares y Parral. Precisó además que a la lluvia se sumaba un viento costero, producto de una zona de convergencia frente al litoral, lo que intensificaba aún más las condiciones en el lugar.

En un segundo enlace, Aguayo profundizó en la magnitud del temporal y señaló que ya habían llegado equipos de emergencia al sector para intentar evacuar el agua acumulada, tarea que —advirtió— se complicaría con la nueva descarga de lluvia. "Nunca había visto tanta lluvia tan fuerte", comentó el periodista, ubicado junto al río Maule, cerca de la isla Orrego, en la calle Echeverría, uno de los puntos históricamente afectados por este tipo de eventos en la comuna.

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