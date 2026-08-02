Se reactiva la lluvia en Angol mientras continúa la emergencia por el desborde del río Rehue

02 ag. 2026 - 20:48 hrs.

¿Qué pasó?

La lluvia volvió a caer durante la noche en Angol, en la región de La Araucanía, donde continúan los trabajos para retirar el agua tras el desborde del río Rehue en distintos sectores de la comuna.

Una de las zonas más afectadas es La Arboleda, donde el agua cubrió gran parte del sector e ingresó a viviendas. A ello se suman los daños registrados en Villa Los Ríos y Villa Santa Teresita.

Durante la tarde, además, se emitió una nueva Alerta SAE para evacuar el sector Las Rocas, luego de que el río volviera a desbordarse en ese punto. Se estima que cerca de 300 familias resultaron afectadas.

En el lugar trabajan camiones aljibe para extraer el agua acumulada, aunque las labores han sido complejas debido a que el caudal continúa ingresando a las zonas inundadas.

La emergencia también ha movilizado a los propios vecinos. Empresarios locales donaron arena para llenar sacos, con los que los habitantes levantaron improvisados muros de contención frente a sus viviendas. Algunos, además, consiguieron motobombas para intentar sacar el agua desde sus casas.

"Era obvio que iba a seguir creciendo"

Uno de los vecinos afectados, Yerko Bravo, relató que la emergencia comenzó durante la noche del sábado.

"Estamos desde ayer, más o menos como a las 10 de la noche. Ya estaba afuera acá en la calle el río.

Vino personal de la municipalidad y de Seguridad Pública. Dijeron que no iba a seguir creciendo, pero era algo obvio que iba a seguir creciendo. Las alcantarillas estaban tapadas, no tenían salida hacia el río. El río ya estaba repleto y obviamente iba a seguir subiendo el agua".

El vecino explicó que el nivel del río había aumentado durante varios días y que el muro de contención levantado por los residentes no logró contener la inundación.

"El río lleva varios días así. Ahora subió más el agua, llegó hasta el muro de contención que hicimos, pero prácticamente no nos sirvió de nada porque el agua igual se filtra".

Las imágenes aéreas captadas en la comuna muestran la magnitud de la emergencia, evidenciando el desborde del río Rehue en sectores como La Arboleda, Villa Santa Teresita y Las Rocas, donde el agua continúa cubriendo calles y viviendas.

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