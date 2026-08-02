Esperaban un hijo: Revelan identidad de la pareja fallecida tras accidente en Los Ríos

02 ag. 2026 - 19:12 hrs.

¿Qué pasó?

Dos personas fallecieron el pasado sábado luego de que un árbol cayera sobre la camioneta en la que se desplazaban por la comuna de Panguipulli, en la región de Los Ríos.

La emergencia ocurrió cerca de las 17:00 horas en el sector Pata de Gallo, en la ruta que conecta Panguipulli con Lican Ray, en medio de las intensas ráfagas de viento registradas en la zona producto del sistema frontal.

De acuerdo con los antecedentes, un árbol de gran tamaño cedió debido a la fuerza del viento y cayó directamente sobre una camioneta Mitsubishi L200, aplastando por completo el vehículo con sus ocupantes en el interior.

Las víctimas fueron identificadas como Maximiliano José Ferrada Peña, de 41 años, y su pareja, Génesis Medina Bermedo, de 25 años, quien mantenía cerca de tres meses de embarazo.

Las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente quedaron a cargo de funcionarios de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros de Valdivia.

Horas más tarde, se confirmó que Maximiliano Ferrada correspondía al segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Villarrica y que además integraba el equipo de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Villarrica.

A través de un comunicado, la Superintendencia y Comandancia del Cuerpo de Bomberos de Villarrica lamentaron su fallecimiento y señalaron que "perdió la vida en un trágico accidente ocurrido en la ruta Panguipulli–Villarrica, luego de que un árbol cayera sobre el vehículo en que se trasladaba".

Desde la institución también recordaron a su pareja, indicando que "en este mismo lamentable hecho también falleció Génesis Medina Bermedo, con quien esperaban la llegada de un hijo", destacando además la vocación de servicio, liderazgo y compromiso de Ferrada con la comunidad.

La tragedia ocurrió en medio del sistema frontal que afecta a la zona sur del país, con fuertes vientos y precipitaciones que han generado distintas emergencias durante los últimos días.

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