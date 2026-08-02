Este es el sueño de adolescente que tenía Maura Rivera y lo cumplió: "Se me pararon los pelos"

02 ag. 2026 - 19:15 hrs.

Maura Rivera, la recordada exbailarina del mundo del espectáculo nacional, se encuentra radicada en Estados Unidos, específicamente en Miami, ciudad en la que vive junto a Mark González y sus dos hijos, Mark y Luciana, hace aproximadamente 3 años.

A través de sus redes sociales, la exRojo reveló que cumplió uno de sus mayores sueños. "Aluciné mal", reconoció.

"Mil emociones juntas"

En concreto, Maura Rivera fue a uno de los conciertos de la banda Backstreet Boys, realizado en Las Vegas.

"Cumplí un sueño, la banda favorita de mi adolescencia @backstreetboys los pude ver en la @spherevegas superando absolutamente todas mis expectativas", escribió la exbailarina en redes sociales.

Posteriormente, Maura relató cómo fue su vivencia viendo a una de sus bandas favoritas: "Canté, bailé, me emocioné, se me pararon los pelos, ufff mil emociones juntas, que espectáculo más increíble una experiencia que jamás olvidaré".

La exbailarina explicó que en sus historias destacadas dejó registros del concierto, para que sus seguidores que sean fanáticos de la banda puedan verlos.

"Parte del show lo subí a mis historias para todas las de mi generación y que vibramos con los BSB, fue un show maravilloso, aluciné mal", escribió.

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