Nueva autopista conectará cuatro comunas del Maule: proyecto contempla inversión cercana a $420 mil millones

25 jul. 2026 - 11:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo proyecto vial está en desarrollo para la provincia de Curicó, una iniciativa que busca mejorar la conectividad entre distintas comunas de la zona y descongestionar el tránsito.

Se trata de una nueva autopista que conectará la Ruta 5 Sur por el poniente de Curicó, atravesando las comunas de Teno, Curicó, Sagrada Familia y Molina.

Facebook: Priscilla Castillo

El proyecto contempla la construcción de 30 kilómetros de doble calzada y una inversión cercana a los $420 mil millones. Según lo informado, las obras comenzarían a partir de 2027 y tendrían una duración estimada de tres años.

La futura autopista incluirá, además, nuevas estructuras para facilitar los desplazamientos en la zona, entre ellas los puentes Teno, Quete Quete y Lontué.

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