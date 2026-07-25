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Nueva autopista conectará cuatro comunas del Maule: proyecto contempla inversión cercana a $420 mil millones

¿Qué pasó?

Un nuevo proyecto vial está en desarrollo para la provincia de Curicó, una iniciativa que busca mejorar la conectividad entre distintas comunas de la zona y descongestionar el tránsito.

Se trata de una nueva autopista que conectará la Ruta 5 Sur por el poniente de Curicó, atravesando las comunas de Teno, Curicó, Sagrada Familia y Molina.

Facebook: Priscilla Castillo
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El proyecto contempla la construcción de 30 kilómetros de doble calzada y una inversión cercana a los $420 mil millones. Según lo informado, las obras comenzarían a partir de 2027 y tendrían una duración estimada de tres años.

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La futura autopista incluirá, además, nuevas estructuras para facilitar los desplazamientos en la zona, entre ellas los puentes Teno, Quete Quete y Lontué.

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