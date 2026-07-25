Donó materiales y lanzó campaña solidaria: Willy Sabor entregó ayuda a damnificados en Talagante

25 jul. 2026 - 12:03 hrs.

Durante la emisión de este martes del programa ¡Hay que decirlo!, Willy Sabor regresó a la comuna de Talagante para ayudar a las familias afectadas por el incendio que destruyó siete viviendas en medio del sistema frontal.

El panelista llegó hasta el sector junto a Rodrigo Gallina, donde conversó con los vecinos damnificados y recorrió el lugar afectado por el siniestro. Las imágenes evidenciaron la magnitud de los daños y la difícil situación que enfrentan quienes perdieron gran parte de sus pertenencias.

Tal como lo había anunciado el lunes, Willy Sabor —quien además es vecino del sector Villa O'Higgins— gestionó la entrega de materiales de construcción gracias al apoyo de uno de sus auspiciadores, con el objetivo de que las familias puedan comenzar cuanto antes la reconstrucción de sus viviendas.

La importante ayuda de Willy Sabor en Talagante

“Yo soy vecino de acá de Villa O’Higgins, ayer estábamos en el estudio y hablamos con nuestro querido alcalde y nos dijo que necesitaban materiales de construcción, claro, porque hay casas que quedaron con los cimientos, así que hablé con un auspiciador mío, que trabaja conmigo, con Juanito”, explicó el comunicador.

En representación de la empresa colaboradora, Juanito detalló la ayuda entregada. “Bueno, Willy nos comentó y trajimos los materiales para que pudieran comenzar con la reconstrucción. Trajimos zinc, caballetes y fieltro”, señaló.

Además de la donación, Willy Sabor anunció una nueva campaña solidaria impulsada por tres sucursales de una ferretería para seguir reuniendo recursos destinados a los vecinos afectados por el incendio.

Finalmente, Juanito informó que parte de las compras realizadas a través del sitio web de la empresa será destinada directamente a la reconstrucción de las viviendas siniestradas.

“Las compras que hagan en la página aquimateriales.cl, el 5% va a ir destinado para la reconstrucción de estas casas”, concluyó.

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