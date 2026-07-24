Hallan a dos personas desaparecidas tras la emergencia climática en Alto del Carmen: Una fue trasladada al hospital

24 jul. 2026 - 21:48 hrs.

¿Qué pasó?

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI Vallenar, realizaron diligencias con el apoyo aéreo de la Fuerza Aérea de Chile, logrando ubicar a dos personas que se encontraban desaparecidas tras la emergencia climática, en el sector cordillerano El Tabaco, comuna de Alto del Carmen, trasladando a una de ellas a Vallenar debido a su estado de salud.

¿Qué informaron desde la PDI?

“En un trabajo interinstitucional que se realizó entre la Fuerza Aérea de Chile y la PDI Atacama desplegada en la Provincia del Huasco en virtud a la existencia de una orden de investigar por presunta desgracia de la Fiscalía Local de Vallenar, se desplegaron equipos en un helicóptero logrando ubicar a dos personas desaparecidas”, relató el jefe de la Región Policial de Atacama, prefecto inspector Patricio Barrios Medina.

Y añadió que encontraron a “una en regular estado de salud y la otra en muy buenas condiciones, en el sector cordillerano denominado El Tabaco, ubicado en el nororiente de la comuna de Alto del Carmen”.

La autoridad policial añadió que “producto del estado de salud de la mujer, se trasladó en el mismo helicóptero hacia la ciudad de Vallenar para ser atendida en el Hospital por los facultativos respectivos. Por su parte, el hombre se quedó en el lugar para cuidado de sus animales”.

Las personas ubicadas corresponden a un hombre chileno de 50 años de edad y a una mujer chilena de 69 años de edad, quien presentaba síntomas de un estado gripal al momento del rescate.

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