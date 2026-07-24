Armada alerta por marejadas desde Los Lagos hasta Atacama y Juan Fernández

24 jul. 2026 - 21:22 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile emitió un nuevo aviso de marejadas que afectará una extensa franja del litoral nacional, desde la región de Los Lagos hasta la de Atacama, sumando también al archipiélago Juan Fernández. Según informó el organismo este viernes, el fenómeno se desarrollará entre el domingo 26 y el martes 28 de julio.

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso precisó que el oleaje se extenderá desde el sector de Faro Corona —en el norte de la isla grande de Chiloé— hasta la localidad de Huasco, en el norte del país, además de la isla de Juan Fernández.

Un sistema frontal como causa principal

El jefe de ese centro zonal, capitán de fragata Carlos Gaete, explicó que el fenómeno se originaría por un sistema frontal activo que impactará el centro y sur de Chile, generando marejadas con dirección oeste-suroeste desde el domingo.

El oficial detalló que se esperaría "oleaje con rompiente en bahías abiertas" a esa orientación, y precisó que este aviso corresponde al vigésimo primero que afecta las costas continentales durante el año.

Frente a este escenario, la autoridad marítima llamó a la población a actuar con prudencia, evitar el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el fenómeno y suspender actividades náuticas o deportivas que no cuenten con la autorización correspondiente.

Los horarios de mayor riesgo

El comunicado también detalló los momentos del día en que el oleaje alcanzaría su mayor intensidad, coincidiendo con los horarios de marea alta. En el archipiélago Juan Fernández, esto ocurriría entre las 09:00 y las 10:00 horas, y entre las 21:00 y las 22:00 horas, a partir del domingo 26 de julio. En tanto, en el tramo que va desde Faro Corona hasta Huasco, el oleaje se intensificaría entre las 09:00 y las 11:00 horas, y entre las 21:00 y las 23:00 horas, durante la mañana del lunes 27.