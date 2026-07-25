Hasta un 53% de descuento: Aerolínea nacional lanza atractiva promoción de aniversario con pasajes rebajados

25 jul. 2026 - 12:16 hrs.

¿Qué pasó?

Este año, la aerolínea nacional del segmento ultra low cost JetSMART celebra su décimo aniversario, razón por la cual lanzó una atractiva promoción con pasajes que alcanzan descuentos de hasta el 53%.

Bajo el lema "Una celebración 10 de 10", la línea aérea lanzó la promoción válida hasta las 09:00 horas del próximo lunes 3 de agosto para volar desde el 11 de agosto hasta el 13 o 17 de diciembre, según sea un vuelo nacional o internacional.

A modo de ejemplo, desde JetSMART explica que los vuelos nacionales tienen un valor desde los $22.934 por trayecto, incluyendo las tasas e impuestos.

Entre los destinos destacados se encuentran los trayectos Antofagasta-La Serena, Antofagasta-Concepción, Santiago-Puerto Montt, Santiago-Concepción, Santiago-Antofagasta, Santiago-Iquique, Santiago-Calama, Iquique-La Serena y Arica-La Serena.

Descuentos para volar por Sudamérica

En el caso de los vuelos internacionales por Sudamérica, la aerolínea ofrece pasajes con descuentos de hasta el 45%, pudiéndose encontrar vuelos por trayecto desde los $53.476, incluidos tasas e impuestos.

Entre los destinos promocionados por JetSMART a nivel regional se encuentran los trayectos desde Santiago a destinos en Argentina, Perú, Colombia, Paraguay y Brasil, o los vuelos que parten desde Antofagasta a Colombia.

¿Cómo acceder a los descuentos?

Para acceder a estos atractivos descuentos, debes ingresar al sitio web de JetSMART (www.jetsmart.com) y pinchar en los banners de "Una celebración 10 de 10" para los vuelos por Chile o Sudamérica.

Al pinchar en la opción "Comprar AQUÍ" se abrirá una pestaña con un listado con los vuelos en oferta, los que están ordenados de menor a mayor precio.

Sin embargo, debes considerar que estos vuelos son para una fecha específica, por lo que si quieres seleccionar un itinerario propio, los precios finales podrían variar.

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