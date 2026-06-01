CyberDay 2026: Estas son las mejores ofertas en vestuario, viajes y tecnología

01 jun. 2026 - 10:56 hrs.

El CyberDay 2026 ya está en marcha en Chile, consolidándose como el evento de comercio electrónico más masivo del primer semestre. Organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), esta edición destaca no solo por la proyección de ventas, sino por la fuerte incorporación de herramientas de inteligencia artificial para capturar las rebajas reales de manera inmediata.

Con cientos de marcas adheridas, las categorías de tecnología y moda/vestuario lideran los rankings de interés y porcentaje de rebaja, alcanzando pisos de descuento históricos.

Para facilitarte la búsqueda, hemos seleccionado los 8 productos con los mayores descuentos reales y disponibles en las principales vitrinas del retail y tiendas oficiales.

Lo mejor en tecnología: máxima potencia a precio rebajado

La categoría tecnológica este año sorprende con liquidaciones agresivas, especialmente en gamas altas de telefonía y pantallas inteligentes.

Samsung Neo QLED 8K 65" (QN900F Vision AI 2025)

La corona de los descuentos de este año se la lleva esta Smart TV premium con procesador de IA. Su precio referencial bordea los $2.699.990, pero cuesta $1.199.990. Una rebaja real que supera el 55% de descuento (pincha aquí).

Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra (256 GB)

El potente flagship lanzado a principios de año se convierte en la oferta móvil más atractiva. Bajó de su valor referencial de $1.549.990 a un precio Cyber de $1.099.990, ahorrando de entrada $450.000 (haz clic aquí).

Computador ASUS Vivobook 15 (Ryzen 7)

Ideal para productividad y estudio avanzado. Este notebook se posiciona con fuerza al caer desde los $1.119.990 hasta los $619.990, lo que representa un gran ahorro en la categoría de computación (pincha aquí).

Audífonos Apple AirPods Max 2

Los audífonos de diadema premium de Apple también entraron en la tómbola de rebajas agresivas del retail, disminuyendo de su precio de lista de $899.990 a $664.990 (pulsa aquí).

El boom del vestuario y calzado: Hasta 60% de descuento

Según cifras de la CCS, el vestuario lidera los promedios generales de rebajas físicas en las plataformas digitales, siendo el calzado deportivo el rey de las transacciones.

Zapatillas Urbanas y de Running (Marcas seleccionadas)

Grandes tiendas como Ripley y portales oficiales de Adidas y Nike registran liquidaciones de hasta un 60% de descuento en modelos seleccionados, transformándose en la oportunidad perfecta para renovar el clóset invernal (pincha aquí).

Chaquetas Impermeables y Parkas Outdoor

Con la llegada de la temporada fría, marcas destacadas en Falabella y tiendas de montaña recortan sus precios en vestuario técnico y chaquetas impermeables con rebajas de hasta el 50% (haz clic aquí).

Moda Mujer y Abrigos

La categoría de moda femenina reporta rebajas masivas de hasta un 60% en vestidos, abrigos pesados de invierno y blusas, impulsadas fuertemente por los lanzamientos de nuevas aplicaciones de moda rápida en el país (pulsa aquí).

Ropa y Chiporros de Temporada

Los clásicos chiporros y polares de invierno se encuentran con promociones de "Ofertas Flash" que alcanzan el 45% de descuento, ideales para capear las bajas temperaturas de las próximas semanas (presiona aquí).

¿Qué ocurre con las ofertas en vuelos?

Por otra parte, LATAM Airlines dio el vamos a una nueva edición de su Cyber. Los viajeros podrán acceder a rebajas especiales en pasajes, paquetes turísticos, hoteles, arriendo de autos y asistencia en viaje a través de su sitio web, sin pagar cargos por servicio y acumulando Millas LATAM Pass y Puntos Calificables. Todas las promociones aéreas son válidas para volar en temporada baja, específicamente entre el 15 de junio y el 30 de septiembre de este año.

En el mercado nacional, la aerolínea ofrece atractivos descuentos de hasta un 67% por tramo (sin incluir tasas de embarque).

Destinos dentro y fuera de Chile

Entre los destinos promocionados se encuentran ciudades como Antofagasta, Calama, Concepción, Temuco, Puerto Montt, Puerto Natales, Punta Arenas, La Serena e Isla de Pascua, con salidas programadas desde Santiago y diversos aeropuertos regionales. Además, los clientes Santander LATAM Pass contarán con el beneficio exclusivo de devolución de millas (Milesback) al realizar canjes de pasajes durante estos tres días.

Para quienes planean viajar al extranjero, los descuentos alcanzan hasta un 50% con salida desde Santiago. Las ofertas se dividen en tarifas por tramo (OW) para destinos como Lima, Cancún, Buenos Aires, Punta Cana y Bogotá, y tarifas finales de ida y vuelta (RT) para rutas de larga distancia como Miami, Los Ángeles, Nueva York y Auckland.

Paquetes turísticos

Finalmente, la campaña incluye opciones para armar el viaje completo en la plataforma. Destacan los paquetes turísticos al Caribe, Norteamérica, Latinoamérica y Chile con hasta 45% de descuento, los cuales duplican los beneficios acumulando 3 millas y 6 puntos calificables por dólar gastado.

Gracias a su alianza con Booking, la compañía también ofrece desde un 15% de rebaja en alojamientos manteniendo la categoría Genius de los usuarios, junto con descuentos de hasta el 20% en arriendo de autos, 50% en asistencia en viaje y un 20% en eSIM utilizando el código.

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