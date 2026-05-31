Tren Santiago-Melipilla presenta sus primeros avances: ¿Cuándo se inaugurará el servicio?

31 may. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Tren Santiago-Melipilla de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) promete ser una revolución en el transporte de la zona poniente de la Región Metropolitana, ya que se espera que movilice aproximadamente a unos 57 millones de personas al año.

El proyecto de 1.877 millones de dólares pasará por ocho comunas (Estación Central, Cerrillos, Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte y Melipilla), tendrá 11 estaciones en un trayecto de 61 kilómetros y permitirá un ahorro de hasta más de dos horas diarias en los tiempos de viaje.

Además de esto, el servicio considera conexiones con dos líneas del Metro de Santiago: con la Línea 1 en Estación Central, la cual contempla una ampliación para absorber el mayor flujo de pasajeros, y con la Línea 6 en la estación Lo Errázuriz.

Los primeros avances del Tren Santiago-Melipilla

Las obras en dos de los tres tramos del servicio ya se encuentran en plena marcha, con el consorcio ibérico-chileno entre Dragados y Besalco desarrollando obras en el tramo Lo Errázuriz-Malloco y la española Sacyr trabajando en el tramo Malloco-Melipilla.

Esta última empresa mostró los primeros avances de las obras a través de su canal de YouTube. En el video publicado el pasado 19 de mayo se pueden ver los trabajos en la faja vía y cómo quedará la futura estación en la localidad de El Monte.

Por otro lado, la Municipalidad de Peñaflor mostró también los avances en la construcción de los Talleres y Cocheras que albergarán a los 22 trenes eléctricos del servicio. Se trata de una instalación a cargo de la empresa CRIG en la localidad de Malloco.

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¿Cuándo se inaugurará el Tren Santiago-Melipilla?

En la publicación de los talleres, la Municipalidad de Peñaflor explicó que se reunió con representantes de EFE y abordaron los plazos del proyecto. En dicho encuentro, la empresa estatal estimó que "hacia el año 2028 podría estar operativa la etapa entre Talagante y Lo Errázuriz".

Sin embargo, en la página oficial del proyecto (pincha aquí), EFE indica que "se espera que el 2029 se ponga en marcha el tramo Talagante–Lo Errázuriz y para el año 2030 está proyectado el inicio de la operación desde Melipilla a Lo Errázuriz".

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