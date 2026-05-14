Tren del recuerdo: estas son las próximas salidas y cómo comprar pasajes

14 may. 2026 - 11:19 hrs.

¿Qué pasó?

El tradicional “Tren del Recuerdo” ya tiene disponibles sus próximas salidas desde Santiago hacia destinos como San Antonio y Limache, ofreciendo viajes turísticos en coches patrimoniales con distintas experiencias para los pasajeros.

La iniciativa es operada por la Corporación del Patrimonio Ferroviario (ACCPF), entidad privada sin fines de lucro fundada en 1984 y que actualmente está a cargo de los servicios turísticos ferroviarios junto a EFE.

Entre sus recorridos destacan el clásico viaje Santiago-San Antonio, además de tours temáticos hacia Limache con actividades gastronómicas, patrimoniales y cerveceras.

Próximas salidas Santiago - San Antonio

La clásica ruta entre Santiago y San Antonio contará con nuevas fechas durante mayo, incluyendo viaje de ida y regreso en el mismo día.

Ruta clásica ida y vuelta

Fecha: Domingo 17 de mayo

Salida desde Estación Central: 8:20 horas

Llegada a San Antonio: 12:45 horas

Regreso a Santiago: 21:30 horas

Durante el trayecto, el tren pasa por Paine, Talagante, El Monte y Melipilla antes de arribar al litoral, además los pasajeros cuentan con tiempo libre en San Antonio para recorrer la ciudad y almorzar.

¿Cuánto cuestan los pasajes y dónde comprar?

Los valores parten desde $32.400 por persona, y el ticket incluye desayuno a bordo y snack durante la tarde. Puedes adquirir tu pasaje en el sitio web oficial de Tren del Recuerdo, donde debes reservar con anticipación.

Próximas salidas Santiago - Limache

Otra de las alternativas disponibles es el recorrido turístico entre Santiago y Limache, programado para el sábado 6 de junio, los pasajeros viajarán atravesando sectores como Lampa, Batuco, Til Til y la Cuesta El Tabón, en medio de paisajes del valle de Llay Llay.

Ruta clásica ida y vuelta

Fecha: Sábado 6 de junio

Salida: 8:20 horas desde Estación Central

Llegada a Limache: 12:50 horas

Regreso: 18:30 horas

Llegada a Santiago: 22:30 horas

El itinerario contempla tiempo libre en Limache o la posibilidad de combinar con servicios de EFE Valparaíso.

Precio desde $32.400 por persona

Incluye desayuno y snack de tarde a bordo.

y snack de tarde a bordo. Tours especiales a Limache

Además de la ruta tradicional, el Tren del Recuerdo ofrecerá experiencias temáticas con almuerzo incluido.

Ruta Patrimonial y Gastronómica

Este tour contempla visitas al museo Palmira Romano, Confites Merello, Casa Eastman y sectores patrimoniales de Limache.

Valor: $71.900 por persona

por persona Incluye desayuno, snack y actividades.

Ruta Cervecera de Limache

La experiencia incluye visitas a cervecerías locales como Chamanes, Pajaromono y Cervecería del Brujo, además de degustaciones y almuerzo.

Valor: $80.900 por persona

por persona Incluye desayuno y snack a bordo.

Tipos de coches y tarifas

Los pasajeros pueden elegir distintas categorías de viaje, entre ellas Primera Clase, Salón, Súper Salón y coches temáticos como Video Bar o Comedor.

Los precios varían según el tipo de coche seleccionado y la disponibilidad de asientos. En algunos servicios, los tickets de Primera Clase comienzan desde los $34 mil aproximadamente.

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