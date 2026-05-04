Bierfest Santiago tendrá nueva edición en Parque Padre Hurtado: Conoce las bandas que se presentarán y cómo conseguir entradas

04 may. 2026 - 19:02 hrs.

El próximo sábado 9 de mayo, el Parque Padre Hurtado de La Reina se convertirá una vez más en el epicentro de la cultura cervecera y el rock nacional. Bierfest Santiago, el festival cervecero más importante del país con más de 15 años de historia, regresa con una propuesta que promete una jornada memorable, cargada de música en vivo, cervezas artesanales y gastronomía de primer nivel. Un evento que año tras año logra reunir a distintas generaciones en torno a una celebración vibrante y con identidad propia.

El festival se ha consolidado como un referente ineludible dentro del calendario de eventos del país, gracias a su capacidad de combinar una escena musical diversa con una oferta cervecera que da espacio a productores locales y propuestas innovadoras. Esta edición no será la excepción, y el cartel musical reafirma esa vocación de representar distintos estilos y generaciones dentro del rock chileno.

¿Qué bandas estarán en el escenario?

Desde el escenario, uno de los platos fuertes será Candelabro, banda que, tras su paso por Lollapalooza Chile, se ha consolidado como un referente del nuevo rock nacional. A ellos se suma Sinergia, agrupación que ha sabido construir una identidad única a partir de su mezcla de metal, funk y humor, con canciones que se han transformado en verdaderos himnos para el público chileno.

Completando el trío de bandas con mayor convocatoria estará Kuervos del Sur, una de las propuestas más sólidas del rock nacional contemporáneo, reconocida por su fusión de rock progresivo con raíces latinoamericanas y por la contundencia de sus presentaciones en vivo.

El festival también reserva un espacio importante para los históricos del género. Fiskales Ad-Hok, referentes indiscutidos del punk chileno con décadas de trayectoria, llegan con la intensidad escénica que los ha mantenido vigentes ante nuevas audiencias.

En la misma línea estará Los Miserables, banda que aporta su punk rock cargado de crítica social y energía escénica. Para cerrar el círculo musical, Camiseta 22 sumará su propuesta de rock alternativo y pop rock, mientras que Sonora de Llegar encenderá la pista con su contagiosa mezcla de cumbia, rock y ritmos latinoamericanos, perfecta para mantener el ambiente en su punto más alto.

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Entradas

Las entradas para vivir esta jornada están disponibles en Ticketplus, plataforma donde se están ofreciendo tickets a precios especiales en el marco de la preventa que ha tenido una gran acogida. Quienes aún no han asegurado su lugar tienen la oportunidad de acceder a estos valores antes de que se agoten.

Cabe destacar que los menores de 10 años ingresan de forma gratuita acompañados de un adulto responsable, lo que convierte a Bierfest Santiago en una opción ideal también para las familias.

Más allá de la música, el festival ofrecerá una amplia selección de cervezas artesanales de más de 25 cervecerías nacionales, entre las que destacan Khronos, Altamar, Mystic Beer, Good Times y Aconcagua, entre muchas otras. La zona de foodtrucks complementará la experiencia con alternativas gastronómicas para todos los gustos, en un entorno seguro y habilitado con espacios de descanso.

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