Conocida empresa de alimentos convierte mayo en el mes del completo y anuncia cierre con una gran fiesta en Talca

29 abr. 2026 - 15:32 hrs.

¿Qué pasó?

PFalimentos anunció la realización del “Mes del Completo”, una iniciativa que se extenderá durante todo mayo con diversas actividades orientadas a destacar este tradicional producto de la gastronomía chilena.

La propuesta contempla eventos en distintas ciudades del país y busca generar espacios de encuentro en torno a esta preparación ampliamente consumida.

El inicio de la programación está previsto para el 4 de mayo con un evento de lanzamiento en Santiago, específicamente en la comuna de Ñuñoa, donde se realizará una completada abierta.

Esta actividad marcará el comienzo de una agenda que incluirá intervenciones en otras ciudades, entre ellas La Serena, Valparaíso, Concepción, Puerto Montt y Talca.

"La completada de Chile"

"El completo es parte de la cultura chilena, es un clásico transversal de la mesa de los chilenos. Por eso quisimos que mayo fuera una oportunidad para celebrarlo más allá de un solo día. Queremos que La Completada de Chile sea un espacio de encuentro, de alegría y de comunidad”, señaló Rodrigo Aguilar, gerente general de PFalimentos.

El cierre del Mes del Completo se llevará a cabo el domingo 24 de mayo en Talca, con la realización de “La Completada de Chile”. Este evento abierto al público se desarrollará en el complejo deportivo de la empresa y reunirá una serie de actividades orientadas a la comunidad.

La jornada incluirá concursos, juegos y bingos, además de una oferta gastronómica que contará con la participación de 15 foodtrucks de la región del Maule. Estos emprendimientos locales formarán parte de la propuesta culinaria disponible durante la actividad.

El evento también incorporará un espectáculo de humor a cargo del comediante Rodrigo Villegas, como parte de la programación pensada para el público asistente. La instancia busca reunir a familias, vecinos y emprendedores en un espacio común.

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