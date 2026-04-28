Creamfields 2026 ya tiene fecha de preventa y venta de entradas: Así puedes adquirirlas

28 abr. 2026 - 08:29 hrs.

Una de las citas más esperadas del calendario de música electrónica en Latinoamérica tiene fecha confirmada. Creamfields Chile 2026 se realizará los días 14 y 15 de noviembre en el Club Hípico de Santiago, y esta edición promete ser la más ambiciosa hasta ahora, con novedades en infraestructura, categorías de entrada y un line-up que apunta a satisfacer todos los gustos dentro de la escena electrónica.

El festival se ha consolidado como el referente del género en la región gracias a una propuesta que combina nombres de talla mundial con lo mejor de las tendencias locales. Este año, la experiencia busca ofrecer un recorrido musical que va desde los sonidos más masivos y comerciales hasta lo más profundo del underground, pensado para que tanto los recién llegados al mundo electrónico como los más conocedores.

Venta de entradas

Si tienes pensado ir, es momento de estar atento porque la preventa arranca pronto. El miércoles 6 de mayo al mediodía comenzará la preventa exclusiva para clientes del Banco de Chile y para quienes se hayan registrado en www.creamfields.cl. El plazo para inscribirse en el sitio vence el 3 de mayo, así que conviene no dejarlo para último momento. Esta etapa se extiende hasta el viernes 8 de mayo a las 11:30 horas, y quienes paguen con tarjetas del Banco de Chile accederán a un descuento del 20% en el valor de sus entradas.

La venta general se abrirá ese mismo viernes 8 de mayo a las 12:00 horas a través de Puntoticket, por lo que si no alcanzas la preventa, tendrás otra oportunidad.

Plan de reserva

Para quienes no quieran o no puedan pagar el valor total de golpe, el festival habilitó un Plan de Reserva. Con un abono inicial de 40.000 pesos es posible asegurar la entrada, y el saldo restante se divide en tres pagos sin intereses, con cualquier medio de pago disponible. Una opción pensada para hacer más accesible la experiencia sin tener que esperar al último momento.

En cuanto a las categorías de entrada, esta edición suma tres nuevas opciones además del Ticket General: The Village, Sky Lounge y Diamond Lounge. Cada una ofrece distintos niveles de exclusividad y beneficios para quienes quieran vivir el festival de una manera diferente, pero sin perder la libertad de recorrer los distintos escenarios y conectar con la música. Todos los detalles y precios están disponibles en PuntoTicket.

Otra novedad importante de esta edición es la ampliación del recinto. El festival incorpora una nueva zona de 5.000 metros cuadrados que incluye un anfiteatro y una megaestructura con capacidad para 3.000 personas sentadas y 5.000 de pie. En ese espacio se ubicará uno de los escenarios principales, lo que permitirá una distribución más cómoda y una experiencia general más amigable para todos los asistentes.

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