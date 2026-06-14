Decretan preemergencia ambiental para este domingo 14 de junio: Revisa cómo regirá la restricción vehicular

14 jun. 2026 - 01:16 hrs.

¿Qué pasó?

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declaró preemergencia ambiental para este domingo 14 de junio, de manera preventiva y debido a las condiciones atmosféricas adversas que se esperan para los próximos días en la capital.

La medida se adoptó por recomendación de la Seremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, para resguardar la salud de la población ante el aumento de contaminación ambiental.

Entre las restricciones vigentes, está prohibido utilizar calefactores a leña y derivados de la madera, con excepción de pellets, en toda la región.

¿Cómo regirá la restricción vehicular este domingo 14 de junio?

En esta ocasión, la Seremi de Transportes de la Región Metropolitana anunció que los vehículos de transporte de carga con sello verde cuyas patentes terminen en los dígitos 0 y 1 no pueden circular por el anillo de Américo Vespucio entre las 10:00 y las 18:00 horas.

La fiscalización estará a cargo de equipos de la Seremi de Medio Ambiente en coordinación con municipios y Carabineros.

#𝗚𝗘𝗖_𝗥𝗠 | Malas condiciones de ventilación en la cuenca de Stgo, x lo que con el fin de resguardar la salud de la población, la @DPR_RM declara para este DOMINGO 14 de junio, PREEMERGENCIA AMBIENTAL, en la #RM



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Asimismo, continúan prohibidas las quemas agrícolas, restricción que permanece vigente entre el 1 de marzo y el 31 de octubre.

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