Declaran preemergencia ambiental para este sábado en la RM: Revisa los vehículos que se suman a la restricción de circulación

13 jun. 2026 - 01:49 hrs.

¿Qué pasó?

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declaró preemergencia ambiental para este sábado 13 de junio, de manera preventiva y debido a las condiciones atmosféricas adversas que se esperan para los próximos días en la capital.

La medida se adoptó por recomendación de la Seremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, para resguardar la salud de la población ante el aumento de contaminación ambiental.

Entre las restricciones vigentes, está prohibido utilizar calefactores a leña y derivados de la madera, con excepción de pellets, en toda la región.

¿Cómo regirá la restricción vehicular este sábado 13 de junio?

En esta ocasión, la Seremi de Transportes de la Región Metropolitana anunció que se suman vehículos a la restricción de circulación permanente vigente.

Se trata de los vehículos de transporte de carga con sello verde cuyas patentes terminen en los dígitos 8 y 9. Estos no pueden circular por el anillo de Américo Vespucio entre las 10:00 y las 18:00 horas.

La fiscalización estará a cargo de equipos de la Seremi de Medio Ambiente en coordinación con municipios y Carabineros.

🚨 PREEMERGENCIA AMBIENTAL Sábado 13 junio 2026



Se suman a la restricción permanente vigente:



Vehículos de transporte de carga con sello verde Dígitos: 8 – 9

TIENEN RESTRICCIÓN DE CIRCULACIÓN Al interior del perímetro delimitado por anillo Am. Vespucio entre 10 y 18 hrs. pic.twitter.com/h6w2JQXPej — SeremiTT Región Metropolitana De Santiago (@MTTStgo) June 13, 2026

Asimismo, continúan prohibidas las quemas agrícolas, restricción que permanece vigente entre el 1 de marzo y el 31 de octubre.

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