Penco sale a las calles para rechazar iniciativa minera de tierras raras

06 jun. 2026 - 19:48 hrs.

¿Qué pasó?

A dos días de la votación ambiental del proyecto de tierras raras impulsado por la empresa canadiense Aclara, vecinos y organizaciones sociales recorrieron este sábado las calles de Penco para expresar su rechazo a la iniciativa y defender su territorio.

La movilización, convocada por el movimiento Penco-Lirquén Libre de Mineras, reunió a familias, dirigentes sociales y representantes de distintas organizaciones de la comuna y del Gran Concepción, quienes manifestaron su preocupación por los posibles impactos ambientales que podría generar la explotación minera.

Durante la jornada, la vocera del movimiento, Camila Arriagada, recordó que la oposición al proyecto se ha mantenido por varios años y afirmó que "esta empresa ha tenido varios intentos, por muchos años, de ser evaluada y votada positivamente en la evaluación ambiental. El año 2023 desiste del proyecto anterior, Módulo Penco, por la presión social. Hicimos una consulta ciudadana muy masiva, en donde más de 7 mil personas votaron que no queríamos una minería de tierras raras acá en el territorio".

La dirigenta sostuvo que la comunidad mantiene inquietud por la cercanía de la iniciativa con sectores poblados y espacios naturales de alto valor ecológico. En ese sentido, señaló que "si se llegara a concretar esta faena minera, estaríamos a menos de dos kilómetros de esta megaminería en las poblaciones más cercanas, de escuelas, de centros de salud. Eso nos trae mucha preocupación".

Asimismo, destacó que el área donde se pretende desarrollar el proyecto conserva importantes ecosistemas, e indicó que "todavía existe y se preserva algo de bosque nativo. Incluso después de los incendios está rebrotando. Hay flora y fauna. Entonces, todo ese sector que se va a intervenir tiene un alto valor turístico, paisajístico y natural, y eso es lo que pretendemos conservar".

La vocera también cuestionó el proceso de evaluación ambiental y aseguró que aún existen observaciones pendientes sobre la iniciativa. "Hay cientos de observaciones ciudadanas que se hicieron apuntando a detalles técnicos y administrativos del proyecto, y varias de ellas no han sido respondidas", afirmó.

Finalmente, Arriagada aseguró que, independientemente del resultado de la votación prevista para este lunes, las organizaciones continuarán utilizando las herramientas administrativas y judiciales disponibles para defender el territorio y mantener su oposición al proyecto minero.