Declaran preemergencia ambiental para este sábado en la RM: Revisa la restricción vehicular

30 may. 2026 - 03:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Delegación Presidencial decretó preemergencia ambiental en la Región Metropolitana para este sábado 30 de mayo, debido a las condiciones atmosféricas adversas y a la mala calidad del aire prevista para la capital.

La medida fue adoptada luego de la recomendación realizada por la Seremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, con el objetivo de resguardar la salud de la población ante el aumento de contaminación ambiental.

Entre las restricciones vigentes se encuentra la prohibición de utilizar calefactores a leña y derivados de la madera, con excepción de pellets, en toda la región.

¿Cómo regirá la restricción vehicular este sábado 30 de mayo?

Por tratarse de un día sábado, no rige la restricción vehicular, pero sí se mantienen el resto de las limitaciones.

La fiscalización estará a cargo de equipos de la Seremi de Medio Ambiente en coordinación con municipios y Carabineros.

Asimismo, continúa prohibida la realización de quemas agrícolas, restricción que permanece vigente desde el 1 de marzo y el 31 de octubre.

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