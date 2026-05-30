Temblor se registró en la zona norte del país: Esta fue la magnitud y el lugar del epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este sábado 30 de mayo se registró un sismo de magnitud 4,7 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 01:48 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 41 kilómetros al oeste de Quillagua, a 52 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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