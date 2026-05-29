Temblor se percibe en el norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Un temblor de magnitud 4,9 se registró en la madrugada de este viernes 29 de mayo en la zona norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 01:32 horas.
El Centro Sismológico Nacional indicó que el movimiento telúrico ocurrió 90 kilómetros al Oeste de Arica, en la región de Arica y Parinacota. Además, tuvo una profundidad de 23 kms.
Por el momento, Senapred no ha reportado personas lesionadas o interrupción de servicios básicos a raíz del sismo.