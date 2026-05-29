Temblor se percibe en el norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

29 may. 2026 - 01:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,9 se registró en la madrugada de este viernes 29 de mayo en la zona norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 01:32 horas.

El Centro Sismológico Nacional indicó que el movimiento telúrico ocurrió 90 kilómetros al Oeste de Arica, en la región de Arica y Parinacota. Además, tuvo una profundidad de 23 kms.

Por el momento, Senapred no ha reportado personas lesionadas o interrupción de servicios básicos a raíz del sismo.

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