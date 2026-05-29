Comienza el pago del Bono Trabajo Mujer de mayo: Revisa a quiénes le corresponde y cuánto reciben

29 may. 2026 - 08:00 hrs.

Este viernes 29 de mayo comenzó la entrega en la modalidad mensual del Bono Trabajo Mujer, un aporte económico del Estado para mejorar los ingresos de las mujeres trabajadoras.

Este beneficio económico se entrega el último día hábil de cada mes y con tres meses de desfase respecto de la renta considerada, por lo que el pago de mayo de 2026 corresponde a la renta registrada en febrero de 2026.

¿Para quién es el Bono Trabajo Mujer?

De acuerdo al Sence, el pago se entregará a mujeres que postularon en enero 2026 (lo reciben con cuatro meses de desfase) y beneficiarias habituales, quienes deben cumplir con lo siguiente:

Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.

Estar inscrita en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 40% más vulnerable de la población.

Si escoge el pago anual, debe acreditar una renta bruta inferior a $7.948.180 durante el año calendario en que perciba el bono.

Si opta por el pago mensual, debe percibir una renta bruta mensual inferior a $606.537.

Estar al día en el pago de las cotizaciones previsionales y de salud en el período en que se concede el bono.

No trabajar en una institución del Estado o en una empresa que tenga participación pública superior al 50%.

No registrar solicitudes pendientes como beneficiaria del Subsidio al Empleo Joven.

Si es trabajadora independiente, debe acreditar rentas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el año calendario en que solicita el beneficio.

¿Cuáles son los montos del Bono Trabajo Mujer?

La cantidad de dinero que se paga a las beneficiarias puede cambiar conforme a la renta que acrediten. Tomando en cuenta las rentas de febrero 2026, los pagos se estructuran en tres tramos:

De 1$ a $44.157: si la renta mensual es de $294.377 o menos. A mayor renta, el monto sube.

si la renta mensual es de $294.377 o menos. A mayor renta, el monto sube. Cerca de $44.157: si los ingresos son mayores a $294.377 y menores a $367.971.

si los ingresos son mayores a $294.377 y menores a $367.971. De $44.157 a $1: si acredita entre $367.971 y $662.348 de renta mensual. A mayor renta, el monto disminuye.

¿Cómo se cobra el Bono Trabajo Mujer?

El mecanismo de cobro del aporte depende exclusivamente de la opción que la beneficiaria eligió al momento de realizar su postulación:

Si eligió el depósito en CuentaRUT: el pago mensual se realiza de forma automática directamente en su cuenta.

el pago mensual se realiza de forma automática directamente en su cuenta. Si eligió el pago en efectivo: debe acercarse presencialmente a una sucursal de BancoEstado o ServiEstado portando su cédula de identidad vigente para retirar el dinero.

¿Se eliminará el Bono Trabajo Mujer en 2026?

En marzo de este año se dejaron de recibir nuevas postulaciones, debido a que el aporte será absorbido por el Subsidio Unificado al Empleo (SUE), el cual fusiona este y otros beneficios, como el Subsidio Empleo Joven.

Sin embargo, el Ministerio del Trabajo aclaró que las actuales beneficiarias están protegidas y no perderán su pago. Es decir, continuarán recibiendo sus pagos con normalidad hasta cumplir los cuatro años reglamentarios.

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