Beneficio por Años Cotizados: Este es el monto máximo que puedes recibir

29 may. 2026 - 07:00 hrs.

El Beneficio por Años Cotizados es un bono automático estatal que entrega un aporte mensual en Unidades de Fomento (UF), con el fin de mejorar directamente los ingresos de las personas pensionadas por vejez o invalidez.

Esta ayuda económica está destinada a quienes tengan 65 años o más y cumplan con un mínimo de tiempo ahorrado. El monto se sumará a la pensión que ya reciben, e incluso se pagará a quienes tengan su cuenta individual en cero.

¿Cuál es el monto del Beneficio por Años Cotizados?

De acuerdo a ChileAtiende, el valor de esta compensación previsional se calcula de forma proporcional al esfuerzo de ahorro del trabajador, otorgando exactamente 0,1 UF por cada 12 meses cotizados.

En este sentido, una persona puede llegar a recibir por este aporte hasta 2,5 UF mensuales, equivalentes a un tope de 25 años de cotizaciones (300 meses). Este dinero se suma de forma directa a la pensión actual y se paga mes a mes.

¿Qué necesito para obtener el Beneficio por Años Cotizados?

Para acceder a este dinero no es necesario realizar ningún tipo de postulación, ya que el sistema lo activa de forma automática. Sin embargo, para que se concrete el pago, se deben cumplir condiciones clave:

Tener 65 años o más.

Estar pensionado por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguro de vida.

Si es hombre, acreditar al menos 240 meses cotizados (20 años).

Si es mujer, contar con al menos 120 meses cotizados (10 años).

En el caso de las mujeres, el requisito de meses cotizados comenzará a aumentar de manera gradual a partir de enero de 2028, exigiendo un mínimo de 132 meses (11 años), hasta alcanzar los 180 meses (15 años) de cotización exigidos en 2036.

¿Cómo saber si me corresponde el Beneficio por Años Cotizados?

Las personas pueden verificar de inmediato si son beneficiarias ingresando a la plataforma web de ChileAtiende (pulsa aquí) con el RUN y fecha de nacimiento.

Si el sistema confirma la adjudicación, el usuario podrá iniciar sesión con Clave Única para revisar el monto exacto, detalle del pago y descargar la resolución oficial.

Además, estas consultas también se pueden realizar de manera presencial en cualquier sucursal de ChileAtiende, a través de su sistema de videoatención o llamando al Call Center 101.

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