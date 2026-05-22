Beneficio por Años Cotizados: Así puedes saber si lo recibes

22 may. 2026 - 08:00 hrs.

El Beneficio por Años Cotizados es un aporte mensual adicional para las personas pensionadas, el cual busca complementar los ingresos de quienes ahorraron formalmente durante su vida laboral.

El dinero se suma directamente a la pensión autofinanciada del beneficiario, constituye renta y está sujeto a los descuentos legales correspondientes por salud e impuestos.

¿Cómo consultar si recibo el Beneficio por Años Cotizados?

De acuerdo con ChileAtiende, la asignación de este aporte no requiere postular. Sin embargo, las personas pueden verificar de inmediato si son beneficiarias ingresando a la plataforma web de ChileAtiende (pulsa aquí) con el RUN y fecha de nacimiento.

Si el sistema confirma la adjudicación, el usuario podrá iniciar sesión con Clave Única para revisar el monto exacto, detalle del pago y descargar la resolución oficial.

Además, estas consultas también se pueden realizar de manera presencial en cualquier sucursal de ChileAtiende, a través de su sistema de videoatención o llamando al Call Center 101.

¿Qué necesito para recibir el Beneficio por Años Cotizados?

Para acceder a esta ayuda económica, el Instituto de Previsión Social (IPS) exige que las personas cumplan con los siguientes requisitos legales:

Estar pensionado por vejez o invalidez a través de una AFP o compañía de seguros de vida (bajo el Decreto N° 3.500).

Tener 65 años o más.

Si es hombre, contar con al menos 240 meses cotizados (20 años).

Si es mujer, contar con al menos 120 meses cotizados (10 años). A partir de enero de 2028, este piso mínimo comenzará a aumentar gradualmente hasta llegar a los 15 años exigidos para 2036.

El beneficio paga 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con un tope máximo de 2,5 UF mensuales por 300 meses de cotizaciones (25 años). Si el pensionado ya agotó sus fondos y su saldo en la cuenta previsional es cero, seguirá recibiendo este bono.

No se contabilizan los años que excedan el tope máximo de 300 cotizaciones.

¿En qué casos no puedo recibir el Beneficio por Años Cotizados?

Una vez otorgado, el IPS revisa mensualmente que el usuario mantenga las condiciones. El pago del bono se suspenderá o extinguirá bajo las siguientes causales:

Ausencia del país: si el beneficiario permanece fuera de Chile por más de 180 días (continuos o discontinuos) dentro de un mismo año calendario.

si el beneficiario permanece fuera de Chile por más de 180 días (continuos o discontinuos) dentro de un mismo año calendario. Ausencia de cobro: si la persona no cobra el dinero durante seis meses consecutivos.

si la persona no cobra el dinero durante seis meses consecutivos. Incompatibilidad: si al sumar este bono a la pensión el monto supera la pensión mínima garantizada, la persona dejará de recibir la Garantía Estatal (el sistema siempre otorga el beneficio de mayor valor).

si al sumar este bono a la pensión el monto supera la pensión mínima garantizada, la persona dejará de recibir la Garantía Estatal (el sistema siempre otorga el beneficio de mayor valor). Fallecimiento del titular.

El sistema no considera aquellos meses en que el empleador solo declaró pero no pagó las cotizaciones, así como los meses con más de una cotización por jornada completa.

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