¿Tienes dinero sin cobrar en BancoEstado? Ingresa tu RUT y revisa

21 may. 2026 - 10:00 hrs.

Cada año, diversos bonos, subsidios y pensiones caducan porque los beneficiarios no acuden a cobrarlos a tiempo. Para evitar la pérdida de este dinero, BancoEstado habilitó una plataforma que permite a los usuarios revisar si tienen saldos a favor.

El sistema reúne la información de los beneficios emitidos para pago presencial que aún no han sido retirados. La consulta es gratuita y permite gestionar la recuperación del dinero antes del vencimiento de su plazo legal.

¿Cómo saber si tengo dinero olvidado en BancoEstado?

De acuerdo a ChileAtiende, el proceso es rápido y sencillo. Cualquier persona puede verificar su situación siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio web No Lo Cobraste (pulsa aquí) .

. Digitar el RUT completo en el buscador principal.

Hacer clic en el botón “Consultar”.

Así, el sistema indicará si existen montos pendientes de retiro y detallará la fecha exacta en que se emitieron. No es un requisito ser cliente del banco o tener una cuenta activa para realizar esta revisión en el portal.

¿Por cuáles pagos o beneficios puedo consultar en BancoEstado?

La plataforma combina la información de las ayudas a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS) y otras entidades, las cuales tenían como método de pago la vía presencial. Entre los aportes más comunes que los usuarios olvidan retirar se encuentran:

¿Qué pasa si tengo pagos sin cobrar en BancoEstado?

Si la plataforma indica que el usuario tiene saldo a favor, puede solicitar la entrega inmediata del dinero a través de dos modalidades:

Retiro presencial: acudiendo a una sucursal de BancoEstado, presentando la cédula de identidad vigente por las cajas de atención.

acudiendo a una sucursal de BancoEstado, presentando la cédula de identidad vigente por las cajas de atención. Depósito directo: si posee una Cuenta RUT activa, puede solicitar el depósito a la misma. Esto se puede gestionar llamando al call center del banco (600 200 7000) o de manera presencial.

Si no tiene Cuenta RUT, puede abrir una sin costo en el banco o en cualquier CajaVecina.

Si el dinero no se retira en un plazo de un año desde su fecha de emisión, el beneficio caduca y los fondos regresan al Estado. Por este motivo, se recomienda realizar esta revisión con tu RUT de forma periódica.

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