Israel anuncia expulsión de todos los activistas extranjeros de la flotilla para Gaza: Cancillería explica situación de chilenos
- Por Cristian Reyes | AFP
¿Qué pasó?
La Cancillería de Israel anunció este jueves que deportó a todos los activistas extranjeros de la flotilla para Gaza capturados esta semana por las fuerzas israelíes en aguas internacionales, tras la indignación internacional por el trato que recibieron durante su detención.
"Todos los activistas extranjeros de la flotilla de la Solidaridad con Palestina han sido deportados de Israel. Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein.
Traslado al aeropuerto
La mayoría de los participantes de la flotilla humanitaria fueron trasladados al aeropuerto de Ramon —cerca de Eilat, en el sur de Israel— para ser expulsados ??del país, indicó este jueves la organización israelí de defensa de los derechos humanos Adalah, que se encarga de su representación legal.
Los cerca de 430 tripulantes que iban a bordo de unos 50 barcos fueron interceptados el lunes por el ejército israelí en el Mediterráneo, al oeste de Chipre.
Luego fueron llevados por la fuerza a Israel, y detenidos en la prisión de Ktziot, según explicó Adalah.
El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, anunció que su país organizará el jueves "vuelos especiales" para repatriar a sus ciudadanos y a los de "terceros países".
Cancillería y chilenos de la flotilla
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, informó lo siguiente:
"El Consulado de Chile en Tel Aviv tomó contacto con los cuatro ciudadanos chilenos que participaron en la flotilla Sumud Gaza, quienes fueron deportados en vuelos con destino a Estambul, junto al resto de las personas detenidas.
"Asimismo, la Cancillería ha mantenido contacto permanente con sus familiares para informar sobre su situación.
A su llegada a Estambul, serán recibidos por la cónsul de Chile en Ankara, quien les brindará la asistencia que se requiera".
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