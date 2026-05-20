"Estaba ardiendo de rabia": Revelan fuerte discusión a gritos entre Trump y Netanyahu por guerra en Irán

20 may. 2026 - 18:46 hrs.

¿Qué pasó?

Una tensa conversación telefónica habrían sostenido el pasado martes el presidente de Estados Unidos Donald Trump, y el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, en medio de las diferencias sobre cómo avanzar en el conflicto con Irán.

La información fue dada a conocer por el portal Axios, que aseguró que el líder israelí terminó “ardiendo de rabia” tras el intercambio con su principal aliado.

Diferencias por propuesta de paz para Irán

Según el reporte, ambos líderes recibieron una propuesta de paz mediada por Catar y Pakistán, cuyo objetivo era avanzar hacia el fin de las hostilidades en Medio Oriente.

De acuerdo con el medio estadounidense, Netanyahu se mostró escéptico frente al plan y presionó a Trump para retomar los ataques contra Irán, con el objetivo de debilitar la infraestructura del régimen islámico.

Trump, en cambio, habría optado por mantener abiertas las negociaciones antes de decidir una eventual reanudación de las ofensivas militares.

La “carta de intenciones” que tensó la llamada

Axios detalló que Trump informó a Netanyahu sobre el trabajo de los mediadores para avanzar en una “carta de intenciones” entre Estados Unidos e Irán.

“Según una fuente estadounidense informada sobre la llamada, Trump le dijo a Netanyahu que los mediadores estaban trabajando en una carta de intenciones que tanto Estados Unidos como Irán firmarían para poner fin formalmente a la guerra”, indicó el portal.

El documento también contemplaría un período de 30 días de negociaciones centradas en temas sensibles, como el programa nuclear iraní y la apertura del estrecho de Ormuz.

No habrían logrado acuerdo

El medio aseguró que ambos líderes no lograron llegar a consenso respecto al camino a seguir en el conflicto.

“Dos fuentes israelíes afirmaron que los dos líderes no se ponían de acuerdo sobre el camino a seguir, mientras que la fuente estadounidense informada sobre la llamada dijo que ‘a Bibi le ardía el pelo después de la llamada’”, publicó Axios.

El reporte también recordó que, hace algunas semanas, el secretario de Estado estadounidense, afirmó que la fase ofensiva de Estados Unidos contra Irán había finalizado.

Sin embargo, las diferencias entre Trump y Netanyahu evidenciarían que aún existen tensiones sobre la estrategia que debe seguirse en Medio Oriente.

Por ahora, Axios aseguró que Netanyahu estaría preparando una nueva visita a Washington, la que podría concretarse durante la próxima semana.

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