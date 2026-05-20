Ley Valentín avanza en el Congreso: Senado aprueba proyecto para reforzar seguridad en edificios

20 may. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Senado aprobó y despachó a la Cámara de Diputados el denominado proyecto de Ley Valentín, iniciativa que busca reforzar las condiciones de seguridad en edificios residenciales.

La propuesta tomó fuerza luego de la muerte de una niña de dos años, ocurrida este domingo tras caer desde el piso 11 de un edificio en la comuna de Las Condes.

Proyecto fue aprobado por amplia mayoría

La iniciativa fue aprobada con 34 votos a favor y el pareo de la senadora Paulina Vodanovic. Con esto, el proyecto deberá continuar su tramitación en la Cámara Baja, donde iniciará su segundo trámite constitucional.

Tras la votación, el ministro Secretario General de la Presidencia José García Ruminot, comprometió urgencia por parte del Ejecutivo para acelerar la discusión legislativa.

“Efectivamente nosotros ya hemos recibido la solicitud formal, el acuerdo formal de la comisión de Vivienda y Urbanismo de este honorable Senado para que pongamos urgencia a este proyecto, y por supuesto que es de nuestro interés que se despache lo más pronto posible”, señaló el secretario de Estado.

“Vamos a poner esa urgencia”

El ministro agregó que la medida será coordinada junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

“Por lo tanto, previa conversación y previo acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, vamos a poner esa urgencia que se ha solicitado y que ha sido reiterada aquí en esta Sala durante esta tarde. Así que quiero asumir ese compromiso”, sostuvo.

Todo sobre Congreso