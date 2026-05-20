Detectan actividad sísmica en volcán Nevado de Longaví: Se reportó fracturamiento de roca

20 may. 2026 - 09:25 hrs.

¿Qué pasó?

Dos sismos fueron detectados este miércoles en el volcán Nevado de Longaví, en la región del Maule, de acuerdo a lo informado por Senapred, por lo que actualmente se mantiene una alerta técnica en nivel Verde.

Las características del sismo

El primer evento fue registrado a las 07:22 horas por el sistema de monitoreo del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) de Sernageomin, alcanzó una magnitud local de 3,1 y se localizó a 3,6 kilómetros de profundidad.

El segundo se registró a las 07:34 horas, tuvo magnitud local de 4,3 y se localizó a 3,8 kilómetros de profundidad.

De acuerdo al Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV), ambos movimientos telúricos están asocasociados al fracturamiento de roca (volcano-tectónico).

Alerta técnica en Nivel Verde

Desde Senapred indicaron que a la hora de emisión del REAV, se continúa registrando actividad de tipo volcano-tectónico.

Sernageomin indicó mantiene una vigilancia permanente del volcán, en coordinación con Senapred, "para alertar oportunamente y dar adecuada respuesta ante eventuales situaciones de emergencia producto de la condición volcánica".

En esa línea, actualmente existe una alerta técnica en nivel Verde. Esto implica que "el volcán puede estar en un estado base que caracteriza el periodo de reposo o quietud".

Asimismo, el volcán puede "registrar actividad sísmica, fumarólica u otras manifestaciones de actividad en superficie que afecten fundamentalmente la zona más inmediata o próxima al centro de emisión".

Desde la institución agregan que estos escenarios podrían generar "una erupción probable que se podría desarrollar en un periodo de meses o años".