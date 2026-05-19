"La persona que vieron no era yo": Chileno detenido en Brasil publica carta para disculparse y explicar comportamiento

19 may. 2026 - 09:31 hrs.

¿Qué pasó?

El chileno Germán Naranjo Maldini sigue detenido en Brasil luego de proferir insultos racistas y homofóbicos al interior de un vuelo Latam que tenía por destino Alemania.

El hecho ocurrió el pasado 10 de mayo cuando el avión todavía se encontraba en una escala en el aeropuerto de Sao Paulo. La agresión fue grabada por un testigo y rápidamente el video se viralizó en redes sociales.

Recientemente, se dio a conocer una carta que el abogado del connacional escribió en su nombre y en la que ofrece sus disculpas a Bruno, una de las personas a quienes insultó.

"La persona que vieron no era yo"

"Creo en todos los seres humanos. Los amo sin distinción. Creo en el amor sin distinción. Solo he ayudado a la gente en mi vida, sin distinción", comenzó señalando en la misiva.

"Me impactaron mis palabras en el video. Esto no refleja lo que creo. Perdí a mi hermano hace algún tiempo y bebí demasiado alcohol. Estuve en tratamiento psiquiátrico", continuó en el escrito.

Naranjo agregó en la carta que "la persona que vieron (en el video) no soy yo, es una persona que estaba fuera de sí. Envío amor para todos y mis sinceras disculpas a quienes lastimé".

El chileno se disculpó principalmente con Bruno: "Probablemente estés demasiado enojado para perdonarme, pero espero tener la oportunidad de disculparme personalmente contigo".

"Repito: no era yo. Mi mente estaba en un estado alterado. Ojalá tuviera la oportunidad y el permiso para escribir esta carta yo mismo, pero, por ahora, tuve que pedirle a mi abogado que lo hiciera", cerró.