Poduje cambia modelo de edificio en Cerrillos: Departamentos pasarán de arriendo a ser propiedad definitiva

19 may. 2026 - 10:09 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció una modificación al esquema de funcionamiento de un conjunto habitacional en la comuna de Cerrillos.

El proyecto, compuesto por 231 departamentos distribuidos en tres torres y financiado en su totalidad con recursos del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), operaba bajo un modelo de arriendo administrado por una fundación privada. Ahora, el Gobierno abrirá un proceso de postulación para que las familias puedan acceder a esas viviendas en propiedad.

¿Qué dijo el ministro Poduje sobre el conjunto habitacional?

Poduje cuestionó duramente el esquema original, calificándolo de "muy extraño": el Serviu financiaba el edificio, garantizaba la demanda mediante subsidios de arriendo y, encima, pagaba a una fundación —la Fundación Alcanzable— para que lo administrara año a año.

"Iba contra los intereses del Estado y de las familias que quieren acceder a casa propia y no arriendo", sostuvo el secretario de Estado.

Uno de los focos del gobierno del @PresidenteKast es claro: que más familias puedan cumplir el sueño de la vivienda propia.



Por eso llegamos hasta Cerrillos, donde se está desarrollando un proyecto de 231 departamentos destinados exclusivamente al arriendo y administrados por… pic.twitter.com/lhpYwaYeOQ — Ivan Poduje (@MinistroPoduje) May 18, 2026

El Ministerio modificará los contratos vigentes y pondrá fin a nuevas licitaciones de edificios destinados exclusivamente al arriendo. Dado que el inmueble es de propiedad fiscal, Poduje anunció que será traspasado directamente a las familias beneficiarias.

"Vamos a abrir una postulación para Cerrillos y Pedro Aguirre Cerda", confirmó el ministro, detallando que la oferta incluye 11 departamentos adaptados para personas con discapacidad, unidades de uno, dos y tres dormitorios, y una placa comercial cuyo arriendo cubrirá los gastos comunes del edificio.

El ministro precisó que con este cambio el Estado ya no requerirá de una fundación para la gestión del inmueble, y encuadró la medida dentro de la política habitacional del Presidente José Antonio Kast.