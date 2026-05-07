Nuevo megaproyecto inmobiliario en exsede de campus universitario en Santiago: Tendrá 406 departamentos y canchas de pádel
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Un nuevo megaproyecto inmobiliario comenzará a desarrollarse en la comuna de Lo Barnechea, en la Región Metropolitana, impulsado por un fondo de inversión ligado a Fynsa y la inmobiliaria Isidora 23.
La iniciativa contempla la construcción de edificios residenciales, locales comerciales y hasta espacios deportivos, en un terreno donde antiguamente funcionaba una sede de la Universidad del Desarrollo, en Avenida Las Condes.
¿Cómo será el proyecto?
De acuerdo con información publicada por Diario Financiero, el proyecto lleva por nombre "+Sitisen" y considera una superficie cercana a los 25 mil metros cuadrados destinados a viviendas.Ir a la siguiente nota
En total, se proyectan 406 departamentos distribuidos en tres edificios residenciales, además de un espacio comercial de 10 mil metros cuadrados.
La iniciativa también incluirá 633 estacionamientos y canchas de pádel, apuntando a un público de segmento medio-alto.
El proyecto será desarrollado por la inmobiliaria Isidora 23, ligada a los empresarios Pablo Letelier y Jaime Gana, mientras que el fondo "Fynsa Multifamily +Sitisen" fue inscrito recientemente ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Según explicó al citado medio el gerente inmobiliario de Fynsa, Pablo Massera, el proyecto "permite capturar una demanda creciente por arriendo en sectores de mayor estándar, con una propuesta distinta a la oferta más urbana tradicional".
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