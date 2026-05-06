Seguirá lloviendo este jueves: Estás son las zonas donde se registrarán precipitaciones
¿Qué pasó?
De acuerdo al reporte de la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que algunas regiones del país reciban lluvias durante la jornada del jueves 7 de mayo.
Zona Insular
Isla de Pascua tendrá cielos nublados durante todo el día y las temperaturas alcanzarán los 25°C. Pese a que la mínima será de 20°C, se esperan lluvias para todo el jueves en la isla.
Zona central
La zona centro tendrá cielos con nubosidad parcial y temperaturas mínimas que podrían llegar a los 10°C. En cuanto a las lluvias, sectores como Rancagua y Santiago serán los que continuarán con chubascos, pero solo durante la madrugada.Ir a la siguiente nota
Zona sur
En el sur se pronostican precipitaciones solamente en Valdivia, Puerto Montt, Torres del Paine y Punta Arenas. Estas lluvias se harán sentir en horas de la tarde hasta la noche del mismo jueves.
¿Cómo estará el clima en Santiago?
De acuerdo a Meteorología, la capital amanecerá con cielos nublados, que irán despejando y variando a nubosidad parcial. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 18°C.
Para esta jornada de jueves, la capital recibirá lluvias hasta horas de la madrugada.
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