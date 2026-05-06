Seguirá lloviendo este jueves: Estás son las zonas donde se registrarán precipitaciones

06 may. 2026 - 17:54 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al reporte de la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que algunas regiones del país reciban lluvias durante la jornada del jueves 7 de mayo.

Zona Insular

Isla de Pascua tendrá cielos nublados durante todo el día y las temperaturas alcanzarán los 25°C. Pese a que la mínima será de 20°C, se esperan lluvias para todo el jueves en la isla.

Zona central

La zona centro tendrá cielos con nubosidad parcial y temperaturas mínimas que podrían llegar a los 10°C. En cuanto a las lluvias, sectores como Rancagua y Santiago serán los que continuarán con chubascos, pero solo durante la madrugada.

Zona sur

En el sur se pronostican precipitaciones solamente en Valdivia, Puerto Montt, Torres del Paine y Punta Arenas. Estas lluvias se harán sentir en horas de la tarde hasta la noche del mismo jueves.

¿Cómo estará el clima en Santiago?

De acuerdo a Meteorología, la capital amanecerá con cielos nublados, que irán despejando y variando a nubosidad parcial. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 18°C.

Para esta jornada de jueves, la capital recibirá lluvias hasta horas de la madrugada.

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