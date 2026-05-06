Impresionantes registros de granizos, anegamientos y fuertes lluvias en Santiago

06 may. 2026 - 18:17 hrs.

¿Qué pasó?

Diversos registros muestran la intensidad del sistema frontal que está azotando la Región Metropolitana, el que ha generado que miles de clientes se encuentren sin suministro eléctrico durante este miércoles.

Videos muestran la intensidad de las precipitaciones en la RM

Un registro audiovisual, que fue grabado en la comuna de La Florida, captó el momento exacto en que cayeron granizos.

Otros registros mostraron la intensidad de las lluvias y la importante cantidad de agua que circula por las calles, considerando que el invierno aún no comienza de manera oficial.

Por otro lado, más cerca del sector cordillerano, un video evidenció cómo las intensas precipitaciones provocaron la acumulación de agua en la Ruta G-25.

Según el pronóstico del tiempo de la Dirección Meteorológica, las lluvias se extenderían hasta la madrugada del jueves, mientras que los siguientes días estarán marcados por temperaturas mínimas que serán más bajas de lo habitual.

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