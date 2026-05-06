La bala que lo conectó todo: drones, GPS y meses de silencio antes del histórico allanamiento en Temucuicui

06 may. 2026 - 18:36 hrs.

Una vaina calibre 9 milímetros recogida del asfalto en agosto de 2025 fue el primer hilo de una investigación que creció en las sombras durante meses, con sobrevuelos nocturnos, escuchas telefónicas y registros satelitales, hasta que esta madrugada el Estado entró donde pocas veces había podido.

Era pasada la medianoche del 22 de agosto de 2025 cuando un dron sobrevolaba en silencio el sector Alaska de la comunidad Temucuicui, en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía. Las coordenadas estaban fijadas y el operador sabía exactamente qué buscar, hasta que lo encontró. Entre los árboles, semioculta en una zona boscosa a pocos metros de la escuela de la comunidad, una camioneta Ford Ranger color azul. La misma que horas antes había sido arrebatada a punta de pistola en las calles de Collipulli.

Por esas hornas ningún habitante de esa comunidad sabía que había “un ojo” que los vigilaba sigilosamente desde el cielo. Ese primer sobrevuelo fue el comienzo de una operación que duraría ocho meses, acumularía decenas de vuelos de dron, cientos de horas de tráfico telefónico interceptado y al menos cinco robos de vehículos documentados con cámaras de seguridad, GPS y vainas balísticas.

Una investigación construida por el fiscal jefe de Collipulli, Carlos Bustos, y personal del OS-9 de Carabineros terminó esta madrugada con cinco personas detenidas y el allanamiento simultáneo de tres domicilios en el interior de Temucuicui, un territorio donde el Estado chileno ha tenido históricamente más fracasos que éxitos.

La noche del robo y la bala

Todo empieza el 21 de agosto de 2025, a las nueve de la noche, en la intersección de calle Alcázar con Bulnes en Collipulli. Una víctima identificada en el expediente solo con sus iniciales J.R.S. transita a bordo de su camioneta Ford Ranger color azul, patente SZSC-66. De la nada aparece una Maxus gris y de ella bajan tres sujetos con el rostro cubierto y armas en la mano. En segundos, la víctima está en la calle y ve cómo su camioneta se aleja hacia el sur.

Los sujetos conocen bien el territorio, de hecho toman el cruce de Collico, en dirección a Ercilla, hacia Temucuicui. Al pasar frente a un punto fijo de Carabineros, alguien dispara desde el interior de uno de los vehículos, pero esa “bala loca” no alcanza a ningún funcionario. Sin embargo, ocurre un hecho que tendría consecuencias judiciales importanytes. La vaina quedó en el asfalto, y Labocar la recogió: era calibre 9 milímetros.

En ese momento nadie sabe todavía que esa vaina pequeña se convertirá en el hilo conductor de una historia mucho más grande.

La víctima fue fundamental. Una vez que le tomaron declaración reveló a fiscales y policías que su vehpiculo tenía dos sistemas GPS. Los antisociales, previendo esto, desconectaron casi de inmediato el primer dispositivo a los pocos minutos del robo. Pero el segundo seguía activo, silencioso, registrando cada movimiento y dando cuenta a los investigadores que el destino final de la huida fue en el corazón de Temucuicui.

El ojo que no se ve

Cuando la indagatoria ya tenía un norte bien definido vinieron las medidas intrusivas. La Fiscalía Local de Collipulli solicitó al Juzgado de Garantía autorización para realizar sobrevuelos en un radio de cinco kilómetros desde el punto de interés y el juez de turno las autorizó. Así comenzaron cientos de horas de vigilancia aérea que se prolongaría semana tras semana, con drones de alta precisión -un DJI Matrice 300 RTK capaz de registrar coordenadas exactas al centímetro-, que estuvo sobrevolando los predios del interior de la comunidad en horarios diurnos, sigilosos, sin que nadie en tierra pareciera advertirlo.

Lo que captaron esas cámaras fue construyendo un expediente visual que este miércoles fue exhibido por el fiscal Bustos para dejar a los sospechosos en prisión preventiva.

El 22 de agosto, según detallan fuentes del caso, la camioneta Ford Ranger apareció escondida entre árboles cerca de la escuela de la comunidad, exactamente donde la ubicaba el GPS. Seis días después, el vehículo se desplazó levemente acercándose a un domicilio. El 2 de septiembre, el dron la capta en movimiento dentro de la comunidad y ese mismo día, desde el vehículo, desciende un sujeto de vestimentas oscuras que ingresa a una casa que queda al costado de la escuela de Temucuicui.

Ese domicilio pasó ese día a ser el centro de la investigación.

Los sobrevuelos van construyendo el retrato de una familia. Una madre de 45 años, Rosa Huenchullán Queipul; un padre de 55, Luis Patricio Queipul Hueiquil y dos hijos mellizos de 18 años: Aukaman y Aliwenko Queipul Huenchullán. Los registros aéreos los muestran moviéndose entre los vehículos escondidos bajo los árboles, subiéndose a las camionetas robadas, transitando por los caminos interiores de la comunidad.

El 25 de noviembre, según piezas de la indagatoria, el dron captó a los dos hermanos junto a su padre manipulando otro vehículo: una Nissan Navara color oscuro. El 27, los padres aparecen en las inmediaciones del bosque donde se ocultan los vehículos.

La Fiscalía de La Araucanía, según expuso ante el tribunal, fue entonces conectando todos estos puntos. La Maxus gris que usaron para robar la Ranger el 21 de agosto había sido robada a su vez el 13 de agosto, desde el Hospital de Victoria, a las 4:30 AM, a mano armada, por sujetos que llegaron en una Nissan Navara negra. La misma Nissan Navara que ahora aparece en los sobrevuelos estacionada bajo los árboles del predio familiar, con su color original -al parecer rojo- asomando apenas en el borde de las puertas cuando alguien las abre.

La foto que lo condenó

El 23 de octubre de 2025, en la Ruta 5 Sur, sector Las Turbinas, a las 21 horas, varias personas enmascaradas y armadas descienden de una camioneta Ford Ranger color azul. Despliegan un lienzo en la carretera, intentan armar una barricada con neumáticos, disparan. Las cámaras de seguridad de la autopista lo registran todo. En el asfalto queda una placa patente que a simple vista dice SZ-80-66, pero que en realidad es la SZSC-66 de la Ranger robada: alguien había cubierto la letra C con cinta adhesiva negra, obviamente para no ser fiscalizados.

El mismo día, en horas de la noche, Aukaman Queipul Huenchullán publica una historia en su cuenta de Facebook que fue grabada por los investigadores. En ella aparece a bordo de la camioneta Ford Ranger, sosteniendo una botella de tequila Olmeca, mientras conduce. El panel de la camioneta es reconocible, es la misma que fue violentamente robada, y la publicación dura sólo 24 horas. Sin embargo, el registro ya era parte del expediente.

Este, según quienes conocen de esta indagatgoria, es uno de los detalles más elocuentes de todo el caso: uno de los imputados se retrató a sí mismo, bebiendo, al volante de un vehículo robado, el mismo día en que ese vehículo fue usado para disparar en la Ruta 5 Sur.

La bala que cierra el círculo

En agosto de 2025, cuando Labocar levantó la vaina de 9 milímetros en el sector de Collico tras el robo de la Ranger, nadie podía saber lo que esa evidencia terminaría probando. La investigación avanzó y los peritos balísticos hicieron su trabajo. La vaina del 21 de agosto en Collico coincidió con la levantada en el sector de Inspector Fernández el 15 de agosto, cuando los mismos sujetos habían robado la camioneta de Frontel disparando contra el vehículo de las víctimas. Era el mismo armamento, es decir, la misma arma disparando en distintos momentos y distintos lugares, pero regresando siempre al mismo destino.

Esa correspondencia balística fue uno de los pilares técnicos del caso, ya que la policía había hecho un “match”, había establecido un patrón, una operación sostenida en el tiempo, con los mismos actores, las mismas armas y el mismo refugio.

El territorio más difícil

Noviembre de 2018. En el sector de Chequenco, a pocos kilómetros de los predios que esta madrugada fueron allanados, Camilo Catrillanca volvía a su casa en un tractor. Tenía 24 años. Era nieto del lonko Juan Catrillanca, uno de los dirigentes más conocidos de Temucuicui. Un disparo de Carabineros lo mató. La versión oficial duró poco: la investigación fue desarmando el relato institucional pieza por pieza hasta revelar que nunca hubo un enfrentamiento con la víctima, que se habían destruido registros de video, que los funcionarios involucrados habían disparado y coordinado una historia falsa y que esa historia había sido repetida hacia arriba en la cadena de mando.

El suboficial Carlos Alarcón fue condenado por homicidio simple. Otros funcionarios del GOPE recibieron condenas menores. Desde entonces, cada vez que una institución del Estado anuncia que va a entrar a Temucuicui, el nombre de Catrillanca vuelve a aparecer.

En noviembre de 2021, el detective Álex Morales Valcázar, de la PDI, murió a balazos durante un procedimiento en la zona de Ercilla. Tenía 36 años. Su muerte volvió a poner sobre la mesa la pregunta que nadie había podido responder bien: ¿Cómo opera el Estado de Derecho en territorios donde el control del espacio está en disputa?

La respuesta más visible llegó el 25 de marzo de 2022. La entonces ministra del Interior Izkia Siches encabezó su primera visita a La Araucanía, a 14 días de iniciado el Gobierno de Gabriel Boric, ¿el destino? Temucuicui. Pero no alcanzó a llegar. Una barricada con disparos al aire bloqueó su acceso y el convoy ministerial tuvo que poner marcha atrás. Las imágenes recorrieron el mundo y se convirtieron en el símbolo más potente de los límites que el Estado encontraba en ese territorio: una ministra de Interior que no podía entrar a una comunidad chilena.

Esta madrugada, cuatro años después de esa jornada, Carabineros y el Ejército entraron y, esta vez, el operativo fue un éxito.

La caída

A las 4:30 AM de este miércoles 6 de mayo en medio de una copiosa lluvia los equipos se desplegaron. Tres domicilios fueron allanados de manera simultánea. El general Cristian Mansilla Varas, jefe de la Zona COP en La Araucanía, confirmó que hubo disparos en el procedimiento. Que se levantó evidencia y que entre lo incautado hay celulares, chalecos antibalas y sustancias ilícitas. Que los drones -los mismos que habían sobrevolado en silencio durante ocho meses- ahora grababan el operativo desde el aire en tiempo real.

A las 6:00 AM todo había terminado con cinco detenidos.

Entre ellos estaban: Aliwenko Queipul Huenchullán, 18 años, por robo con intimidación reiterado, incendio y disparos injustificados. Rosa Huenchullán Queipul, 45 años, por receptación reiterada de vehículo motorizado. Luis Patricio Queipul Hueiquil, 55 años, por el mismo delito. Dos personas más, aprehendidas en flagrancia por la Ley de Drogas.

Aukaman Queipul Huenchullán -el de la foto en Facebook, el de la botella de tequila al volante de la Ranger robada- está prófugo. También su pareja, Nayadeth Millanao Millape, de 19 años, sindicada como partícipe en receptación y atentado contra la autoridad.

La víctima del robo de la Toyota Hilux, sustraída en diciembre en el mirador de Collipulli, contó a los investigadores que gente de la zona le había dicho que su camioneta circulaba por los caminos interiores de Temucuicui conducida por unos gemelos, hijos de alguien apodado "el Chascón". Que le habían cambiado una letra de la patente con huincha negra. Lo dijo con miedo. Pidió que no revelaran quién le había dado la información, por temor a represalias.

Esa declaración, fechada el 20 de enero de 2026, está en el expediente judicial. Como lo está la vaina de 9 milímetros, los registros del dron, los datos del GPS, los tráficos de antena, la foto en Facebook. Todo el andamiaje técnico y paciente de una investigación que fue construida desde abajo, sin anuncios, mientras los imputados seguían circulando, convencidos de que nadie los veía.

Pero había un ojo en el cielo. Y lo había desde el primer día.