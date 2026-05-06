Alcalde Desbordes rechaza ampliar Santiago 1: "No es recomendable una cárcel de alta seguridad en el corazón de la capital"

06 may. 2026 - 18:59 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, emplazó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por insistir en la ampliación de la cárcel Santiago 1 en el sector de Pedro Montt, acusándolo de desinformar a la ciudadanía e impulsar un proyecto inviable en una zona que ya se encuentra completamente saturada.

¿Qué dijo el alcalde de Santiago?

"Como alcalde de Santiago, rechazo categóricamente las declaraciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, respecto de que se va a concretar la cárcel de alta seguridad en el sector de Pedro Montt. La rechazo como alcalde y representante de los vecinos, porque es un lugar completamente saturado. En esa zona hay miles de personas privadas de libertad en un par de kilómetros cuadrados", afirmó el jefe comunal.

Desbordes también cuestionó el sustento técnico del proyecto y advirtió que la ubicación genera riesgos operativos concretos, pues los traslados a tribunales seguirán siendo necesarios. "Es la zona con más presos en Chile, pero también rechazo la ampliación desde el punto de vista técnico, que probablemente el ministro desconoce absolutamente. No es recomendable hacer una cárcel de alta seguridad en el corazón de la capital", sostuvo.

¿Qué solución plantea el alcalde Desbordes?

El alcalde planteó que la solución correcta pasa por construir el recinto fuera del radio urbano y modificar la ley para que todos los trámites de los internos de alta peligrosidad se realicen de forma telemática. En esa línea, desestimó el principal argumento del Ejecutivo para justificar la ampliación en ese mismo lugar. "La explicación bastante burda de que es necesario hacerla ahí, porque está al lado de la cárcel de Santiago 1 y pasan por debajo, por el lado, sin recorridos, se cae por sí sola", sentenció.

Finalmente, Desbordes apuntó directamente al ministro por las promesas incumplidas a los vecinos del sector. "No desinforme a la ciudadanía. No es verdad que haya grandes obras de mitigación. A los vecinos de Pedro Montt se les engañó. Se les prometió una serie de obras de mitigación cuando se construyó Santiago 1. Señor Rabat, ¿sabe cuántas obras se construyeron? Cero", concluyó.

Las declaraciones se producen luego de que el Ministerio de Justicia confirmara que avanzará en la ampliación de Santiago 1 como parte de su estrategia para aumentar la capacidad penitenciaria del país.

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