Sismo afecta a la zona norte del país: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro del movimiento telúrico
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este miércoles 6 de mayo se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 19:02 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 3 kilómetros al sur de Mina Collahuasi, a 118 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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