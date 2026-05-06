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Sismo afecta a la zona norte del país: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro del movimiento telúrico

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este miércoles 6 de mayo se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 19:02 horas.

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¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 3 kilómetros al sur de Mina Collahuasi, a 118 kilómetros de profundidad.

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Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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