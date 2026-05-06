Tras denuncia por supuesta "cuota": Realizan diligencias en oficina de senadora Flores e incautan material tecnológico

06 may. 2026 - 14:18 hrs.

¿Qué pasó?

Funcionarios del OS9 de Carabineros y del Ministerio Público llevaron a cabo un operativo secreto en las dependencias del Senado. El objetivo principal de la diligencia fue la oficina de la senadora Camila Flores, ubicada en el piso 10 de la corporación, en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco.

El origen de la denuncia: la "cuota Flores"

La investigación surge a raíz de una denuncia anónima que acusa a la parlamentaria de haber solicitado de manera irregular parte de los sueldos de sus asesores.

Según los antecedentes preliminares, esta práctica —denominada coloquialmente como la "Cuota Flores"— habría consistido en exigir retornos de dinero en efectivo a personas que trabajaban en su equipo, presuntamente desde su periodo como diputada.

Incautación de material tecnológico

Durante el operativo, que se extendió por varias horas cerca del mediodía, los efectivos policiales acordonaron el sector del piso 10 y procedieron a la incautación de equipos informáticos, incluyendo computadores y teléfonos celulares, con el fin de investigar las comunicaciones y registros financieros que puedan dar cuenta del flujo de dinero cuestionado.

Por su parte, el Senado de la República emitió una declaración pública confirmando que otorgaron todas las facilidades necesarias para el desarrollo de la diligencia, reafirmando su "permanente disposición a colaborar con la justicia" en casos que involucren el uso de recursos públicos y asignaciones parlamentarias.

Reacciones y el paradero de la senadora

A pesar de la alta presencia de medios de comunicación en los pasillos del Congreso, la senadora Flores no fue vista en las dependencias durante el operativo.

Mientras tanto, figuras políticas como la presidenta de Renovación Nacional, la senadora Valladares, evitaron entregar opiniones de fondo, argumentando falta de información detallada sobre el caso.

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