Reconocida empresa importadora de bicicletas en Chile enfrenta compleja crisis financiera: Busca evitar su quiebra

06 may. 2026 - 09:38 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa MKR, conocida por ser la segunda mayor importadora de bicicletas en el país, atraviesa un delicado estado financiero que la tiene al borde de la quiebra.

La firma, con más de 70 años de historia y ligada a la familia Kishinevsky, ya había cerrado un Acuerdo de Reorganización Concursal, pero actualmente enfrenta dificultades para cumplir con los compromisos establecidos.

Incumplimientos en el plan de reorganización

Según consignó La Tercera, la situación se tensionó luego de que el interventor del proceso, Juan Ignacio Jamarme, informara que la empresa no cumplió con el pago de cuotas a sus acreedores.

"El Acuerdo de Reorganización de la Empresa Deudora se encuentra incumplido desde el día 10 de enero de 2026, fecha en la que no se realizó el pago de los intereses devengados entre los meses de junio y diciembre de 2025", informó el interventor a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

Ante este escenario, MKR inició a fines de marzo nuevas gestiones con entidades financieras para evitar una eventual liquidación forzosa, es decir, su quiebra.

Millonarias deudas y negociaciones en curso

Al momento de establecerse el Acuerdo de Reorganización Judicial (ARJ), la deuda total de la empresa ascendía a $9.166 millones, cifra que actualmente se redujo a $7.452 millones tras algunos pagos, aunque la empresa busca renegociar el monto para asegurar su viabilidad.

De ese monto, una parte importante corresponde a compromisos con la banca, donde destacan acreencias con entidades como Scotiabank ($2.494 millones), Banco BCI ($1.424 millones) e Itaú ($1.147 millones). Dentro de la deuda, $844 millones corresponden a pagos pendientes a sus proveedores.

En medio de este proceso, los dueños de MKR recurrieron a expertos en reestructuración para intentar encauzar la situación. Entre ellos, el socio de Fix Partners, Ernesto Solís, junto a la abogada Myriam Barahona, especialista en financiamiento y procesos de reorganización, quienes ya han sostenido conversaciones con la banca.

Una empresa con décadas de historia

La historia de MKR se remonta a fines de la década del 40, cuando Mauricio Kishinevsky inició la venta de piezas para bicicletas. En 1950, abrió su local en San Diego 1960 y, a comienzos de los setenta, expandió el negocio con representaciones de marcas extranjeras.

Actualmente, la compañía es liderada por Daniel y Marcos Kishinevsky, nietos del fundador, y se posiciona como el segundo mayor importador de bicicletas del país, detrás de Andes Industrial Limitada, de propiedad de la familia Gelfenstein.

El futuro de la empresa dependerá ahora de su capacidad para alcanzar un nuevo acuerdo con la banca y evitar la quiebra.

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