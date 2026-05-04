Tras las pistas de Kaminski: las escuchas que lo delatan y el informe PDI que lo sindica como "brazo operativo" de red criminal

04 may. 2026 - 14:44 hrs.

La mañana en que Francisco Kaminski fue detenido, el 28 de abril pasado, el animador que cientos de chilenos conocen a través de las pantallas de TV y las radios aseguró que todo era un malentendido: que él era un testigo, no un imputado y que lo habían retenido porque le encontraron marihuana para consumo en su departamento. Que él no tenía nada que ver con la mega operación policial en la que a esa hora se desarrollaba en tres regiones del país.

Sin embargo, el Informe Policial N°376, al que Mega Investiga accedió en exclusiva, lo sindica como uno de los protagonistas de la trama que terminó con la “Operación Rey David”. Los policías, describen su rol como: “brazo operativo de la estructura criminal y de su líder David Israel”.

En las conclusiones del citado documento, la PDI sostiene que detectó más de $6.528 millones circulando en efectivo a través de una red de fraude financiero, identidades falsificadas y una empresa de autos chocados usada como fachada. Kaminski aparece en las escuchas telefónicas coordinando reuniones con ejecutivos bancarios, ofreciendo vehículos con encargo por robo y presente en la mesa donde el líder de la organización describe, con detalle y sin pudor, cómo fabrican personas con sueldos ficticios para reventar el sistema financiero.

Fuentes del caso consultadas por Mega Investiga no descartan que sea formalizado. El escenario más probable, según esas mismas fuentes, es que eso ocurra cuando los cabecillas de la organización comiencen a colaborar con la justicia y los nexos queden aún más expuestos. Por ahora, el Ministerio Público y la PDI le respiran en el oído.

No es la primera vez que el nombre de Kaminski roza las páginas policiales. Su vínculo con el llamado Rey de Meiggs ya había encendido alertas en el mundo del espectáculo. Esta vez, sin embargo, no es un rumor ni una foto comprometedora. Es un expediente.

La empresa de fachada

El Informe Policial N°376, de fecha 30 de marzo de 2026, elaborado por la Brigada Antinarcóticos Metropolitana da cuenta de una estructura criminal que operó durante años en las comunas de La Pintana y Puente Alto, utilizando como pantalla una empresa de compraventa de autos chocados. El expediente, al que accedió en exclusiva Mega Investiga, identifica a 23 imputados y cuantifica en más de $6.528 millones los depósitos en efectivo detectados en las cuentas asociadas a la organización y que habrían sido blanqueadas por los imputados.

La estructura, según los detectives, operaba mediante un método sistemático: utilizaba identidades de personas en situación de calle o indigentes, adulteraba fotografías de cédulas de identidad y solicitaba créditos ante entidades financieras. El informe consigna que la banda “mantiene una estructura determinada, en la cual se logra establecer que los líderes poseen un local comercial compra y venta de vehículos, que utilizan como fachada para lavar los dineros, impartiendo las órdenes a sus brazos operativos, quiénes son los que materializarían el delito de estafa”.

El líder identificado por la PDI es David Antonio Israel Muñoz, por eso la operación en que se le detuvo fue bautizada como “Rey David”, a quien el informe describe en sus conclusiones como el cerebro operacional de toda la estructura. Y es justamente, la relación entre el animador Francisco Kaminski e Israel, la que levanta las sospechas de la policía en que el animador no es sólo un testigo más, sino un protagonista de la trama, aunque aún no ha sido formalizado.

Escuchas comprometedoras

El informe identifica a Francisco Andrés Kaminski Candia y lo perfila en su rol de animador de televisión y radio. En las conclusiones del documento, los investigadores hacen una imputación directa: “cumple funciones de brazo operativo de la estructura criminal y su líder David Israel”.

Al momento de la elaboración del informe, Kaminski no registraba condenas ni encargos judiciales vigentes.

Fue individualizado a partir de interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, y su vínculo con la estructura criminal quedó establecido -según la PDI- a través de dos llamadas telefónicas clave, el análisis de sus movimientos bancarios y su aparición en la tabla de depositantes en efectivo de la cuenta asociada a CINCAR.

Esta última es la empresa de compraventa de autos chocados que la estructura criminal usó como fachada para lavar dinero. Con ella, obtenían financiamientos fraudulentos de entidades como Forum, usando identidades falsificadas, y por ahí hacían circular el dinero ilícito. El nombre completo es Compra y Venta Cintia Zapata Vásquez E.I.R.L.

En resumen, para los investigadores era la firma dedicada a la comercialización de autos chocados que era en realidad la caja registradora de la banda.

Primera llamada: el Audi con encargo por robo

El primer comunicado que vincula a Kaminski con David Israel data del 18 de enero de 2025, a las 17:19 horas. En esa conversación, el conductor -identificado en las escuchas con el apodo “Kamisqui”- llama a Israel y le expone un problema: su pareja, a quien llama “Camila”, se entiende que sería la modelo con la que mantuvo una relación por esos años Camila Andrade, compró un automóvil marca Audi, pero le dice que no puede venderlo porque el vehículo “aparece como recuperado por robo”.

La PDI describe así la comunicación: “En el comunicado se logra apreciar que David habla con un sujeto apodado Kaminsqui que lo llama para ofrecerle un negocio de venta de auto que tendría encargo recuperado por robo, a lo que David le dice que sí, que podría hacerlo, en su empresa en la cual encubren los delitos”.

El precio de la transacción que Kaminski propone es de $22 millones. Israel, según el informe de los detectives, acepta el negocio a pesar del problema: “David le dice que se lo puede vender pero se va de vacaciones el viernes”.

Fue a partir de esta interceptación que la PDI, mediante la plataforma Vigía de Entel, logró obtener el número asociado a "Kamisqui", de la empresa WOM, y vincularlo con la identidad de Francisco Andrés Kaminski Candia, el animador de televisión que ya en ese minuto quedó sindicado como sujeto de interés y posteriormente imputado para la Fiscalía Sur.

Modus operandi al descubierto

La segunda interceptación telefónica habría sido clave para los investigadores y a juicio de quienes tramitan el caso es la más reveladora respecto al animador y su rol dentro de la organización.

El 9 de mayo de 2025, a las 15:04 horas, Kaminski llama a David Israel y le indica que se encuentra almorzando con dos personas a quienes identifica como “Omar el del banco” y “Mario”. En esa conversación, Kaminski conecta a Israel directamente con sus contactos del mundo financiero.

Lo que sigue en la llamada es la descripción detallada del mecanismo de fraude hipotecario que operaba la estructura. Israel, en presencia de los interlocutores que Kaminski le presenta, habla con libertad sobre sus propiedades -una panadería en La Florida, un departamento y una casa en Las Vizcachas, y un terreno en Rapel- y sobre la forma en que pretende usar identidades falsificadas para obtener financiamiento.

El texto del informe policial reproduce el momento:

“David señala que tiene una persona que está trabajando: le tiene 6 meses de renta a tope, le puso un patrimonio, le puso un auto, le tiene boletas retenidas, lo tiene bancarizado, le hace como $4,5 millones. Diciéndole que si pueden jugar con él, sacarle unos créditos, meterle las propiedades y ahí ven qué hacen. Pero que él está dispuesto a lo que sea”.

Cuando Omar le ofrece a Israel una empresa con más de tres años de antigüedad para levantar su facturación, Israel rechaza esa vía y revela su verdadera preferencia: “Prefiere jugar con personas naturales, sacar créditos simultáneos y maquillar el pie”.

La conclusión de la PDI es que en esa llamada queda en evidencia “uno de los modus operandis de la estructura con respecto a las entidades financieras”.

El esquema descrito por Israel consiste en bancarizar a una persona natural con documentación falsificada -liquidaciones de sueldo a tope, vehículo, boletas retenidas-, para luego solicitar créditos hipotecarios simultáneos, usando las propiedades de la organización como garantía.

La relevancia de Kaminski en este comunicado es estructural: no es un testigo de la conversación, sino quien convoca la reunión y presenta a los ejecutivos bancarios. La PDI señala que Israel indica que la ganancia se repartiría entre los participantes.

Los $10 millones en la cuenta de CINCAR

Además de las interceptaciones, el informe establece un vínculo financiero directo entre Kaminski y la estructura. En el análisis de los depósitos en efectivo realizados en la cuenta asociada a la empresa CINCAR -que en total suman $6.528.376.325 en 583 transacciones-, el nombre “Francisco Kaminski” aparece consignado con una transacción por $10.000.000, equivalente al 0,15% del total movido.

El informe añade que Kaminski “mantendría transferencias directas” con los imputados principales de la causa, lo que a juicio de los investigadores refuerza su vinculación operativa.

En el análisis de este flujo financiero, la PDI concluye en las páginas de conclusiones del expediente que los movimientos bancarios detectados “permiten inferir que el imputado Kaminsqui Candia no solo tenía conocimiento de las actividades ilícitas, sino que además formaba parte de la estructura organizada destinada a la comisión de delitos económicos”.

La imputación: asociación criminal

En el punto 22 de las conclusiones del Informe Policial N°376, la PDI establece formalmente la imputación a Kaminski por el delito de asociación criminal.

El texto del documento es explícito: “De los antecedentes reunidos en la presente investigación, se logra establecer que el imputado mantiene una participación activa en el delito de asociación criminal, al evidenciarse una vinculación directa y sostenida con el blanco principal, David Israel”.

El informe precisa que dicha vinculación queda acreditada, primero, a través del análisis de las interceptaciones ya descritas, “en particular la comunicación de fecha 18 de enero de 2025, en la cual se observa un alto grado de confianza entre ambos” y en segundo, por la comunicación del 9 de mayo de 2025, donde, según el expediente, “se logra establecer que el imputado y David Israel conversan de manera detallada respecto a la obtención fraudulenta de dinero mediante créditos de consumo e hipotecarios en distintas entidades financieras”.

El texto concluye: “los antecedentes expuestos permiten sostener fundadamente que el imputado participaba de manera coordinada y estable en una estructura criminal, orientada a la comisión de fraudes financieros, configurándose así el delito de asociación criminal”.

La estructura: 23 imputados y $6.500 millones en efectivo

Kaminski figura como el imputado número 22 en un total de 23 personas individualizadas en el expediente. La estructura, denominada CINCAR por el nombre de la empresa de fachada, habría operado con distintos brazos operativos, testaferros y facilitadores, bajo el mando de David Israel Muñoz, a quien el informe describe en sus conclusiones como líder de la organización.

Entre los principales flujos de dinero detectados, destaca el depositante identificado como “Loyola”, correspondiente al imputado Raúl Loyola, quien concentra $3.185.216.200, equivalentes al 48,79% del total, distribuidos en 316 operaciones.

Le siguen depósitos por parte de personas sin nombre identificado por $2.399.421.610, en 177 transacciones. El grueso de los depósitos se realizó en las sucursales Plaza Tobalaba y Puente Alto, que en conjunto concentran más del 82% del total detectado.

La investigación tuvo su origen en una causa paralela por tráfico de drogas, durante la cual las escuchas telefónicas autorizadas judicialmente revelaron la existencia de esta red de fraude financiero, que derivó en la investigación separada que hoy vincula al conductor de televisión cuyo desenlace aún no está escrito.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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