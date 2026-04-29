"Yo lo vi bien transparente": Iván Martínez explica nexo con cuestionada automotora vinculada a Francisco Kaminski

29 abr. 2026 - 08:09 hrs.

¿Qué pasó?

Iván Martínez, conocido empresario funerario, aclaró por qué sus autos estaban en una automotora investigada y que se vincularon a la detención del conductor de radio y televisión Francisco Kaminski.

El arresto de este último ocurrió en el marco de una investigación por lavado de activos denominada "Operación Rey David", que también incluyó la aprehensión de otros sospechosos vinculados a una automotora llamada Cincar.

El dueño de las funerarias más conocidas del país habló con LUN y no ocultó su asombro ante la situación que atraviesa el comunicador, quien fue encontrado en su departamento en Las Condes con marihuana, siendo más tarde liberado.

La explicación de Iván Martínez

Martínez explicó su vínculo con Cincar, afirmando que puso tres de sus autos en venta en ese lugar, que se encuentra cerca del centro de operaciones de la funeraria.

Sobre el dueño de la automotora, indicó que "sí, lo conozco", complementando que los autos que le vendió "eran vehículos que di de baja en la funeraria".

El empresario funerario destacó que se trata de autos relacionados con su negocio y que hace pocos días se vendió el primero de ellos: "Yo lo seguía en redes sociales por los autos de lujo", apuntó sobre el dueño.

"Yo lo vi bien transparente y por eso opté por enviarle nuevos autos. Es una automotora bien conocida en Puente Alto, que se dedica a la compra y venta de autos de alta gama", añadió.

El vínculo de Kaminski

En medio de la detención de Kaminski, trascendió una imagen en la que aparecía haciéndole publicidad a Cincar, al parecer, después de haber obtenido un vehículo.

Martínez —quien tuvo un programa con el animador en un canal de televisión— remarcó en una entrevista con Chilevisión que "este chico (el dueño de Cincar) le pagaba a Kaminski por publicidad" en ese tiempo y que lo veía como algo "muy normal".

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