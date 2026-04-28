Operación Rey David: Confirman que Kaminski está en calidad de imputado y amplían detención de los 18 capturados

28 abr. 2026 - 20:43 hrs.

¿Qué pasó?

La investigación conocida como “Operación Rey David” sumó un nuevo capítulo durante esta jornada, luego de que se ampliara la detención de los involucrados y se confirmara la calidad de imputado del animador Francisco Kaminski, en el marco de una causa por lavado de activos que continúa en desarrollo.

En el Centro de Justicia comenzó la audiencia de control de detención y formalización de la investigación contra 18 personas detenidas tras una serie de allanamientos realizados en distintas regiones del país. Las diligencias, lideradas por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, incluyeron la entrada y registro de 26 domicilios en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins.

El operativo también consideró la incautación de 43 vehículos, en su mayoría de alta gama, encontrados en una automotora ubicada en Puente Alto, punto clave dentro de la indagatoria. Según los antecedentes conocidos, estos automóviles habrían sido utilizados como parte de un mecanismo para lavar activos mediante la utilización de terceros y operaciones simuladas.

Detención ampliada y causa bajo reserva

La audiencia no concluyó durante esta jornada, luego de que la Fiscalía Metropolitana Sur solicitara ampliar la detención de los imputados. La causa, además, quedó bajo reserva por un plazo de 10 días, debido a diligencias que continúan en desarrollo.

El fiscal Milibor Bugeño explicó que “a solicitud de la fiscalía se amplió la detención de los 17 imputados, 18 imputados más el que pasó también por flagrancia, al día de mañana a las 10 am, causa que se sigue por distintos delitos, entre ellos los de lavado activo”.

El persecutor también confirmó el carácter reservado de la investigación: “El día de hoy también se decretó una reserva por 10 días de esta investigación”.

El rol de Kaminski en la indagatoria

Uno de los puntos que marcó la jornada fue la situación del animador Francisco Kaminski, cuyo domicilio fue allanado durante la madrugada. Las diligencias buscaban establecer un eventual vínculo entre el comunicador y el presunto líder de la organización investigada.

Kaminski fue trasladado por personal policial durante el procedimiento, aunque posteriormente quedó en libertad. Según relató, su detención se produjo por un hallazgo distinto al foco principal de la causa: “Entraron a mi casa como si yo fuera un delincuente... y me encontraron unas pastillas de clotiazepam, que según ellos sin receta, y me llevaron detenido por eso”.

El propio animador aseguró no tener claridad sobre el procedimiento: “No he dado declaración, no tengo idea, por eso voy a hablar con un abogado, porque tengo que interiorizarme por qué hicieron eso, con qué facultad”.

También descartó cualquier vínculo con los delitos investigados: “No me han tomado una declaración, no estoy en calidad de imputado. No tengo nada que ver con lavados de activos o no lavados de activos de una persona por haberse un cliente”.

Fiscalía aclara su situación de Kaminski

Pese a sus declaraciones, desde la fiscalía se precisó su estatus dentro de la causa. El fiscal Bugeño indicó que “efectivamente está bajo secreto la investigación, hay diligencias que están pendientes. Sin embargo, lo que le puedo adelantar es que si se solicita en general esto en términos generales en Chile, una orden de entrada y registro, la persona tiene calidad de imputada”.

La investigación, que se ha extendido por al menos dos años, continúa con diligencias en curso, sin descartar nuevos procedimientos o peritajes en los próximos días, mientras la audiencia de formalización seguirá su desarrollo.

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